درخواست سازمان انتقال خون از مردم برای اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی به روزه داران توصیه کرد: برای اهدای خون در ساعات پس از افطار به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در کشور، تنها 10 درصد مردم دارای گروه خونی منفی هستند، همیشه نسبت میزان ذخایر خون منفی کمتر از گروههای مثبت است و 3 تا 4 درصد جمعیت کشور گروه خونی O منفی دارند و کمتر از یک درصد گروه خونی AB منفی وجود دارد.

حاجی بیگی در ادامه گفت: به همین دلیل در روزهایی که با کمبود اهدا مواجه می شویم، اولین کاهش ذخایر، در میان گروههای منفی دیده می شود.

وی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف و نوع دوست ایران از همه کسانی که گروههای خونی منفی دارند دعوت کرد به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به این موضوع که 25 درصد خون کشور به مصرف بیماران تالاسمی می رسد، گفت: با توجه به اینکه مدت زمان نگهداری پلاکت در مراکز انتقال خون فقط 3 روز است و پلاکت روزانه مصرف می شود و باید طی 6 ساعت اولیه پس از اهدای خون، از خونهای اهدایی جدا شود، زمان طلایی دارد و باید اهدای خون برای تهیه پلاکت به روز باشد.

حاجی بیگی تأکید کرد: حجم خون از دست رفته در اهدای خون در همان 2 تا 3 ساعت اولیه با نوشیدن مایعات بیشتر جبران می شود و بلافاصله به سیستم گردش خون برمی گردد. سلول های خونی نیز طی 2 تا 3 هفته پس از اهدا، با تحریک مغز استخوان، تولید شده و به گردش خون وارد می شوند.

در تهران تنها روزانه 3000 واحد خون و فرآورده از انتقال خون استان تهران درخواست می شود و سازمان انتقال خون باید جوابگوی 170 بیمارستان و مرکز درمانی در شهر تهران باشد.

بنابر اعلام سازمان انتقال خون کشور، استانهایی که با بیشترین کمبود خون مواجه می شوند استان هایی هستند که بیشترین درصد بیماران خاص را دارند و شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، مازندران، گیلان، خوزستان و تهران است که نیاز به خون و فرآورده ها در این استانها بیشتر است.