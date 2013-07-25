مدیر جدید ندامتگاه مرکزی کرج معرفی شد/ تاکید بر تبدیل تهدید به فرصت توسط رئیس زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تودیع و معارفه مدیر ندامتگاه کرج با حضور علی فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج، سید ابوالقاسم علوی مدیر کل زندانهای استان البرز ، صمدی معاون دادستان مرکزاستان البرز ، معاونین و روسای ادارات زندانهای استان البرز مدیران ندامتگاهها ی تابعه استان البرز و مدیر ندامتگاه قزلحصارو قضات ناظر برزندان برگزار شد.



در ابتدای این مراسم علی علی محمدی مدیر وقت ندامگاه کرج با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: تلاش شد اقدامات مناسبی جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه داشته باشیم.



وی افزود: تکیه بر 10اولویت سازمانی و توجه به اصلاح رفتار زندانیان و ایجاد محیطی سالم برای بهزیستی و بهپروری این قشر دردمند در راس برنامه ها بوده است.



علی فرهادی دادستان مرکز استان البرز گفت: علیرغم محدودیتها ی که برای هر اداره کل نوپای و جود دارد ، امروز ما شاهد رشد و ارتقای مجموعه زندانهای استان البرز می باشیم و این امر باتلاش ،همدلی و ولایت مداری تمامی کارکنان و حضور موثر قضات ناظر در انجام امور قضایی میسر شد.



وی افزود : نوع خدمت ما باید خدایی باشد تا خلق خدا از آن بهره بگیرند ، زندانیان امانتی نزد ما هستند که باید در حفظ وسلامت فردی و اجتماعی آنها تلاش نماییم که بحمدالله در دوره مدیریت آقای علی محمدی که هم اکنون به درجه بازنشسگی نائل آمده اند شاهد انجام این مهم بوده ایم.



فرهادی گفت: یکی از شاخص های برجسته هر مدیری به عنوان رئیس زندان بودن تبدیل تهدیدات به فرصتهاست.

بستر سازی، تجلی شاخص های ارتقای نظام زندانبانی اسلامی به عنوان یک ضرورت



سید ابوالقاسم علوی مدیر کل زندانهای استان البرز ، در ادامه این آیین گفت : تقویت و بستر سازی مناسب جهت اصلاح فرایندهای کاری در مجموعه در راستای شاخص های اعلام شده در جهت ارتقای زندانبانی اسلامی به عنوان یک ضرورت و درراس همه امور است .



وی در ادامه سرعت دهی را به طرحهای عمرانی نیمه تمام خواستار شد.و تصریح نمود : توجه به ، ارتقای اشتغال و حرفه آموزی و مبارزه همه جانبه با سستی و کاهلی ، پرهیز از غرق شدن در کارهای روزمره واهمیت دادن به هم اندیشی و خلاقیت و نوآوری ،بهره گیری از آیین نامه ها به خصوص سازمانی و انجام تمامی افدامات در چارچوب مقررات و پرهیز از سلیقه ای فعالیت نمودن ما را یاری می رساند به هدف متعالی خود بیشتر دست یابیم .



مدیر کل زندانهای استان البرز در ادامه از زحمات علی علیمحمدی در زمان تصدی مسئولیت مدیر ندامتگاه کرج تقدیر نموده و نائل آمدن وی را به درجه بازنشتگی تبر یک گفت و برای سید مجتبی حسینی به عنوان مدیر ندامتگاه کرج آرزوی موفقیت نمود .



قوانین و مقررات ، آیین نامه سازمان زندانهاو بخشنامه های در راس تمامی برنامه ها



سید مجتبی حسینی که هم اکنون به عنوان مدیر ندامتگاه کرج معرفی شده است،طی سخنانی قوانین و مقررات ، آیین نامه سازمان زندانهاو بخشنامه های را در راس تمامی برنامه های آینده خوددانست و گفت: پیروی از آیین نامه سازمان زندانها و قوانین ومقررات وهم چنین اجرای برنامه های اعلامی از سازمان زندانها به ما کمک می کند بدون هیچ دغه دغه خاطری و با هم اندیش و هم دلی ورعایت عدالت نسبی در راستای اهداف متعالی خود که همان ارتقای مجموعه کاری است تلاش نماییم.



وی اظهار داشت: تلاش خواهیم نمود با مشارکت و بهره گیری از نظرات تمامی کارکنان و پشتکار و قاطعیت وهمراهی ومساعدت تمامی پرسنل در اجرای اولویتهای سازمانی ساعی بوده که قطعا" این تلاش ارتقای زندانبانی اسلامی را به دنبال خواهد داشت .



وی آفت کار رادرهر دستگاهی تک محوری وبی تفاوتی دانسته و اظهار داشت : تک محوری و عدم توجه به نظرات دیگران در محیط کار، باعث فرسودگی و بی تفاوتی می گردد ،از این رو توجه به تمامی نظرات و خرد جمعی از ارکان مهم برنامه محسوب می شود .



در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات علی علی محمدی تجلیل به عمل آمد و حکم مدیر ندامتگاه کرج به سید مجتبی حسینی تنفیذ شد.