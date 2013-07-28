بازگشت یزدانی باید در چارچوب قانون باشد/ وزن 96 کیلوگرم نیاز به تقویت دارد

سیدجواد رفوگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت رضا یزدانی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در آخرین نشست شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد که به بررسی وضعیت این تیم برای حضور در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان پرداخته شد، وضعیت وزن 96 کیلوگرم یکی از مهمترین مسایل جلسه بود که اعضای شورا متفق القول به تقویت و یا تجدید نظر در فرایند انتخابی این وزن تاکید داشتند.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال حضور یزدانی تا چه حد در این انتخابی این وزن محتمل است، افزود: بحث شورای فنی، بحت رضا یزدانی نیست، بلکه ما با توجه به وضعیت این وزن بهتر دیدم تا پیش از رقابتهای جهانی فکری به حال تقویت نماینده وزن 96 کیلوگرم شود. طبیعتا یزدانی هم می‌تواند در صورت حضور در جمع مدعیان به این وضعیت بهبود بخشد. البته ما همچنان در حال بررسی وضعیت موجود هستیم و هیچ تصمیم قطعی پیرامون بازگشت او اتخاذ نکردیم.

رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی ایران ادامه داد: خوشبختانه فرایند قانونی انتخابی تیم ملی به خوبی توسط رسول خادم و همکارانش اجرا شده و همگان شاهد هستند که مرحله نهایی رقابتهای انتخابی بدون هیچ حرف و حدیثی با فرصت داده به تمامی مدعیان برگزار شد. البته باز هم به این نکته اشاره می‌کنم وضعیت وزن 96 کیلوگرم کاملا متفاوت است و همه چیز باید در تکرار رقابتهای انتخابی این وزن مشخص شود.

وی نظر شخصی خود در خصوص حضور یزدانی در این وزن را اینگونه بیان کرد: سوای عضویت من در شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد باید از دید شخصی نیز به حضور احتمالی یزدانی اشاره کنم که اگر وی طبق چارچوب قانون و فرایند انتخابی تیم ملی فرصت دوباره‌ای بدست آورد، می‌تواند نقطه قوت وزن 96 کیلوگرم تیم اعزامی به جهانی باشد.

دبیر پیشین فدراسیون کشتی در خاتمه گفت: حضور یا عدم حضور رضا یزدانی در تکرار رقابتهای انتخابی وزن 96 کیلوگرم همچنان در حال بررسی است و مطمئنا حوزه مدیریت فنی تیم ملی در این خصوص بهترین و قانونی‌ترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.

