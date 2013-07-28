فینالیست شدن تیم ملی بسکتبال حتمی است اما قهرمانی نه/ فقط یک رقیب داریم

نصرتالله جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه قهرمانی تیم ملی بسکتبال در جام ملتهای آسیای پیش رو دور از دسترس نیست، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تیم ملی در شرایط خیلی خوبی به سر میبرد. بازیکنان در تورنمنت ویلیام جونز از نظر آمادگی و نتیجهگیری خیلی خوب نشان دادند. در کل مشکلی در تیم نمیبینم و باید قهرمان شویم، به خصوص اینکه همه بازیکنان هم، برای کسب بهترین نتیجه و جبران ناکامی دوره پیشین هم قسم شدهاند.
وی تاکید کرد: در کل تیم ملی قطعا یکی از فینالیستهای این دوره از مسابقات خواهد بود. البته هیچ یک از تیمهای شرکت کننده ضعیف نیستند اما تنها رقیبی که میتواند به تیم ایران فشار بیاورد، چین است که طی ماههای گذشته اردوهای زیادی برگزار کرده است. این تیم یکی از بهترین مربیان جهان را در اختیار دارد. مربی یونانی که برای المپیک 2008 هدایت یونان را بر عهده داشت و به واسطه حضور در این بازیها از تیمهای آسیایی شناخت زیادی دارد. این مربی کاملا پخته و با تجربه است.
این کارشناس بسکتبال با اشاره به دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات جام ملتهای آسیا ادامه داد: درست است فیلیپین میزبان است و میتواند با حمایت تماشاگرانش، تیم ایران را اذیت کند اما نمیتواند خللی در نتیجه گیری ایجاد کند، حتی با وجودیکه بسکتبال در این کشور حرف اول را میزند. قطر هم تیم خوبی در اختیار دارد اما موضوع اینجاست که هیچوقت قدرت قطریها به بسکتبال ایران نچربیده است با وجودیکه این تیم همیشه چند بازیکن خارجی در اختیار دارد و برای این مسابقات مربی خود را هم تغییر داده است. ژاپن و کرهجنوبی هم خیلی خوب کار کردهاند.
جعفریان یادآور شد: علاوه بر این به جز ایران، دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات جام ملتهای آسیا حداقل یک بازیکن خارجی در اختیار دارند. تیمی مانند ژاپن چند بازیکن دو رگه هم دارد. قطر هم تنها یک بازیکن قطری دارد و 11 بازیکن دیگرش خارجی هستند. لبنان هم "لورن وودز" را در اختیار گرفته بود اگرچه به خاطر تعلیق اجازه شرکت در مسابقات را ندارد. هر چند حضور این تیم هم نمیتوانست مانع از نتیجه گیری تیم ملی ایران شود.
وی با تاکید بر اینکه فینالیست شدن تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا حتمی است، خاطرنشان کرد: نباید بیانصافی کرد چون هیچ تیمی ضعیف نیست اما شرایط تیم ایران نسبت به دیگر تیمها خیلی بهتر است و به همین دلیل قطعا به دیدار نهایی صعود خواهد کرد اما پیروزی در فینال و قهرمان شدن به شرایط زیادی بستگی دارد. در کل امید زیادی به قهرمانی است اما اگر هم تیم ایران قهرمان نشود، به خاطر ضعیف بودن نیست چون در دیدار فینال شرایط زیادی تاثیرگذار است. در کل اینکه تیم ملی ایران در مسابقات جام ملتهای آسیا حتما روی سکو خواهد رفت و حتما جهانی خواهد شد.
ناظر فدراسیون جهانی بسکتبال در پایان گفت: بازیکنان تیم ملی بسکتبال میخواهند باخت به اردن و عنوان پنجمی در دوره پیشین رقابتهای جام ملتهای آسیا را جبران کنند و دوباره قهرمان شوند. امیدوارم این اتفاق بیفتد تا بسکتبال ایران حقانیت خود را نشان داده و ثابت کند که عنوان پنجمی سال 2011 تصادفی بوده است.
به گزاش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای دهم تا نوزدهم مردادماه در مانیل فیلیپین برگزار میشود. سه تیم برتر این مسابقات سهمیه جهانی کسب میکنند.
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