حامد حدادی مصدوم نیست

صفا علی کمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بازیکنان تیم ملی بسکتبال که در اردوی آماده‌سازی آمل به سر می‌برند، اشاره کرد و اظهارداشت: بازیکنان هر مصدومیتی که دارند قدیمی است و هیچ یک با آسیب دیدگی جدیدی مواجه نشده‌اند مانند کشیدگی عضله پای ارغوان یا درد پای نیکخواه بهرامی که در اردوهای گذشته هم بود و همچنان ادامه دارد اما باعث غیبتشان در تمرینات نشده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از بازیکنان به دلیل آسیب دیدگی در تمرینات غیبت نداشته‌اند، مصدومیت حامد حدادی و غیبتش در تمرینات روز یکشنبه را هم تکذیب کرد و یادآور شد: حامد مصدوم نیست فقط اینکه روز گذشته با مشکل گوارشی مواجه شده بود به همین دلیل با وجودیکه در تمرینات حاضر شد و همراه با دیگر بازیکنان خود را برای آغاز تمرین گرم کرد، نتوانست ادامه دهد و چند دقیقه‌ای از تمرین خارج شد. سپس به صورت انفرادی زیر نظر فیزیوتراپ و بدنساز کارش را دنبال کرد. حدادی هیچ مصدومیتی ندارد.

مربی تیم ملی بسکتبال در مورد برنامه‌های تمرینی بازیکنان این تیم در اردوی آمل توضیح داد و یادآور شد: با توجه به مجموعه عملکردی که تیم ملی در جام ویلیام جونز داشت، بخشی از تمرینات را به برطرف کردن مشکلات تاکتیکی در دفاع و حمله اختصاص داده‌ایم و در بخشی از زمان تمرینات هم به آمادگی جسمانی می‌پردازیم. به صور خلاصه این برنامه کلی این مرحله از اردوی تیم ملی است.

کمالیان ادامه داد: البته در پایان هر جلسه تمرینی هم بازیکنان روی کارهای انفرادی خود و شوت‌های‌شان کار می‌کنند. در مجموع روزی یک جلسه تمرین برای بازیکنان در نظر گرفته‌ایم که عصرها برگزار می‌شود. البته برخی روزها علاوه بر جلسه تمرینی، کار با وزنه هم داریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمام تمرینات تیم ملی بسکتبال در آمل انجام می‌شود، اظهارداشت: ابتدا قرار بود در آمل مستقر شویم و تمرینات‌مان علاوه بر این شهر، در بابل هم پیگیری شود اما در نهایت برنامه به این صورت تغییر کرد که استقرار و تمرینات‌مان در آمل انجام شود. بنابراین حضور در بابل منتفی شد.

مربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه اردوی این تیم در آمل پنجشنبه تمام می‌شود و یکشنبه هفته آینده هم بازیکنان به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند، گفت: اینکه در فاصله زمانی میان پایان اردو در آمل تا روز اعزام، برای بازیکنان جلسه تمرینی در تهران برگزار کنیم یا نه؛ هنوز به طور دقیق مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌شود که دهم مردادماه در مانیل فیلیپین آغاز می‌شود.