آقای رئیس جمهور! دستور پرداخت طلب 5 میلیون دلاری ناشران خارجی را صادر کنید

احد رضایی، مدیرعامل انتشارات ویژه نشر که نمایندگی حدود 37 ناشر خارجی را در ایران بر عهده دارد، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره وضعیت ارزی کشور در 8 سال گذشته، گفت: آقای احمدی‌نژاد چند روز پیش اعلام کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به سال 84 چهار برابر شده است. من می‌خواستم از آقای رئیس جمهور در پایان دولتشان خواهش کنم که حالا که این ذخایر چهار برابر شده، 4.5 تا 5 میلیون دلار مطالبات ناشران خارجی نمایشگاه کتاب بیست و پنجم را هم پرداخت و با آنها تسویه کنند تا در این روزهای آخر، دعای خیری هم برای خودشان خریده باشند.

وی افزود: مطالبات ناشران خارجی از دوره بیست و پنجم نمایشگاه کتاب تهران (سال 91) و حتی بخشی از مطالبات نمایشگاه بیست و چهارم هنوز پرداخت نشده است. در مورد نمایشگاه امسال هم تاکنون مبلغی به ناشران خارجی پرداخت نشده است.

مدیرعامل انتشارات ویژه نشر اضافه کرد: علیرغم دستور قبلی رئیس جمهور برای پرداخت طلب ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تهران، من باز هم از رئیس جمهور می‌خواهم دستور بدهد از محل این ذخایری که می‌فرمایند چهار برابر شده، طلب ناشران خارجی را از نمایشگاه بیست و پنجم هم پرداخت کنند.

نماینده حدود 37 ناشر خارجی در ایران همچنین گفت: وزیر ارشاد دولت بعد هم باید در همان ابتدای فعالیتش متوجه این مسئله باشد که تعدادی ناشر هستند که حدود 5 میلیون دلار از بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران طلب دارند و با توجه به اینکه مسئولان فعلی وزارت ارشاد جایشان را به مسئولان جدید بدهند، او باید بداند که چنین چاهی جلو او گذاشته شده است.

اردیبهشت ماه امسال و پس از خاتمه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایندگان ایرانی ناشران خارجی طلبکار از آغاز پرداخت مطالبات دوره بیست و چهارم این نمایشگاه خبر دادند. بر اساس اعلام مسئولان نمایشگاه بیست و چهارم، طلب ناشران خارجی از این نمایشگاه که تا قبل از شروع آن پرداخت نشده بود، حدود 4 میلیون یورو بوده است.