به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری آمده است: شهادت پرافتخار سه تن از غیور دلاوران بسیجی رزمنده و مجروحیت چندین تن دیگر عزیزان از شهرستان دیر در جزیره لاوان، که در مسیر صیانت از مرزهای میهن اسلامی و پاسداری از امنیت و عزت ایران عزیز جان خویش را فدا کردند، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید، جان‌فشانی این فرزندان دلیر استان بوشهر در راه دفاع از مرز و بوم و آرمان‌های انقلاب اسلامی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار این دیار خواهد افزود.

در ادامه پیام نماینده مردم شریف استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری بیان شد: اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده‌های معزز و داغدار این شهدای والامقام، مردم شهرستان دیر و همرزمان و همسنگران آنان، از درگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز علّو درجات، همنشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحین عزیز شفای عاجل مسئلت دارم.



امید است راه پرافتخار این شهیدان در پاسداری از امنیت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی همواره ادامه داشته باشد.