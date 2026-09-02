مدیران محلات با حضور در میدان موانع را شناسایی و از پیش پا بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزائی‌پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات اظهار کرد: در هفته دولت سال جاری، با تلاش مدیران و مسئولان، ۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان افتتاح و به مردم این شهرستان تقدیم شد که با توجه به شرایط دشوار کشور، اقدام مهمی محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان محلات با بیان اینکه مسئولیت‌ها زودگذر و در عین حال امانتی الهی هستند، گفت: همه مسئولان باید از فرصت مسئولیتی که در اختیار دارند برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند، چراکه اگر در این فرصت کوتاه برای حل مسائل مردم تلاش نکنیم، ممکن است زمانی برسد که این فرصت از ما گرفته شود و حسرت بخوریم که مسئولیت داشتیم و می‌توانستیم کاری انجام دهیم اما کوتاهی کردیم.

خزائی‌پور ادامه داد: انتظار من از مدیران شهرستان محلات این است که با حضور فعال در میدان، مسائل و موانع کاری خود را به صورت دقیق شناسایی کرده و برای آنها راهکار عملیاتی و برنامه منظم داشته باشند و در عین رعایت قانون، تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت مردم و برخورد مناسب با آنان را در اولویت قرار دهند.

فرماندار محلات با اشاره به تشکیل کمیته برنامه‌ریزی در این شهرستان بیان کرد: با توجه به اینکه روند مبادله موافقت‌نامه‌ها در حال انجام است، مدیران باید پیگیری لازم را از مسئولان فنی ادارات کل استان مرکزی داشته باشند تا اجرای طرح‌های عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی محلات

فرماندار محلات بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تأکید کرد و گفت: محلات ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، گل و گیاه، سنگ و گردشگری دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان استفاده شود.

خزائی‌پور افزود: در کنار مسائل اقتصادی، توجه به محیط زیست و منابع آب نیز باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد و با استفاده از اعتبارات موجود و همچنین رایزنی با مسئولان ملی، زمینه اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مدیران با رسانه‌ها گفت: نظام و دولت در برخی زمینه‌ها مظلوم واقع شده‌اند و یکی از وظایف ما این است که خدماتی را که به مردم ارائه می‌شود به شکل صحیح برای آنان تبیین کنیم.

فرماندار محلات افزود: امروز آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی در جامعه اهمیت زیادی دارد و اگر خدمات و اقداماتی را که انجام داده‌ایم برای مردم بیان نکنیم، دیگران ممکن است این اقدامات را به شکل دیگری روایت کنند و تلاش کنند نظام را ناکارآمد جلوه دهند.

خزائی‌پور خطاب به مدیران شهرستان گفت: انتظار دارم موضوع رسانه در سطح شهرستان با اهمیت بیشتری دنبال شود و ارتباط و تعامل مدیران با رسانه‌ها افزایش یابد، قرار نیست در اطلاع‌رسانی اغراق کنیم، بلکه باید آنچه واقعاً برای مردم انجام می‌دهیم به اطلاع آنها برسانیم چراکه آگاهی از اقدامات و خدمات انجام‌شده حق مردم است.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به برگزاری نشست شورای اداری همزمان با هفته وقف اظهار کرد: وقف یک میراث ماندگار از نیک‌اندیشی مردم است و می‌تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمومی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به سابقه خیرخواهی مردم این شهرستان گفت: مردم محلات در حوزه نیک‌اندیشی و فعالیت‌های خیرخواهانه زبانزد هستند و در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، سلامت، کمک به نیازمندان، ازدواج و اشتغال جوانان و فعالیت‌های فرهنگی مشارکت داشته‌اند.

خزائی‌پور تصریح کرد: باید از ظرفیت خیران شهرستان محلات برای ترویج فرهنگ وقف و همچنین ایجاد وقف‌های جدید متناسب با نیازهای روز شهرستان استفاده کنیم و همانند گذشته در این زمینه پیشگام باشیم.

وی گفت: شورای اداری صرفاً محلی برای برگزاری جلسه و ارائه گزارش نیست، بلکه بر اساس دستورالعمل‌های مربوط، باید ماهیتی تعاملی، اجرایی و حل مسئله داشته باشد.

فرماندار محلات افزود: سیاست‌های دولت، مسائل روز شهرستان و توصیه‌های امام جمعه باید در جلسات شورای اداری مورد توجه قرار گیرد، اما خروجی اصلی این جلسات باید حل مسائل و رفع موانع باشد.

خزائی‌پور ادامه داد: از دبیرخانه شورای اداری خواسته‌ام در جلسات آینده، حداقل دو یا سه دستگاه اجرایی گزارش عملکرد ارائه کنند و در کنار بیان اقدامات انجام‌شده، مشکلات و موانع پیش روی خود را نیز مطرح کنند تا در شورای اداری درباره آنها تصمیم‌گیری و از ظرفیت جمعی برای حل مسائل استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت تک‌روی فعالیت کند و بسیاری از طرح‌ها و اقدامات نیازمند همکاری چند دستگاه هستند، برای نمونه، اجرای یک طرح توسط اداره برق ممکن است نیازمند هماهنگی با چندین نهاد و دستگاه دیگر باشد و اگر این تعامل و هم‌افزایی شکل نگیرد، موانعی ایجاد خواهد شد که با استفاده از خرد جمعی قابل حل است.

فرماندار محلات با اشاره به محدود بودن فصل کاری در این شهرستان گفت: یکی از اولویت‌های مدیران باید تمرکز بر اجرای پروژه‌های عمرانی باشد، چراکه با سرد شدن هوا، اجرای بسیاری از پروژه‌ها ممکن است با تأخیر مواجه شود و لازم است مدیران با برنامه‌ریزی دقیق و منظم، اجرای پروژه‌ها را سرعت بخشیده و در عین حال نظارت دقیق و توجه به کیفیت را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: مدیریت پروژه‌ها باید با نگاه پروژه‌محور و بر پایه سرعت در اجرا، دقت در نظارت و رعایت کیفیت دنبال شود تا اعتبارات موجود در زمان مناسب به نتیجه ملموس برای مردم تبدیل شود.

فرماندار شهرستان محلات انضباط اداری و پاسخگویی به مردم را از اهداف اصلی جلسات شورای اداری دانست و گفت: همه مدیرانی که در این جلسه حضور دارند مسئولیت مستقیم پاسخگویی به مردم شهرستان را بر عهده دارند و باید با نگاه مردم‌محور برای کاهش مراجعات و تسریع در ارائه خدمات تلاش کنند.

خزائی‌پور ادامه داد: اگر برای انجام کاری فرآیند ۲۰ روزه تعریف شده است، چنانچه امکان قانونی وجود دارد، مدیران نباید از انجام آن در ۱۹ روز دریغ کنند، باید تلاش کنیم زمان فرآیندهای خدمت‌رسانی کاهش پیدا کند و مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.