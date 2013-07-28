2 جنایت به خاطر فروش مواد مخدر تقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه نهم فروردین سال گذشته مأموران پلیس آگاهی مشهد از جدالی خونین در یکی از محله‌های این شهر باخبر شدند. بلافاصله تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس جنایی راهی محل حادثه شده و در نخستین تحقیقات دریافتند «مهدی» و «رحیم» با ضربه‌های کارد از پا درآمده‌اند.

شاهدان ماجرا نیز در تحقیقات اظهار داشتند، ضارب مرد جوانی بوده که پس از جنایت گریخته است. بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان جنایی تجسس برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت را آغاز کردند.

آنها پس از تحقیقات گسترده هویت ضارب را به نام میلاد 34 ساله را شناسایی کرده و مشخصاتش را در اختیار گشت‌های پلیس قرار دادند.

سرانجام پس از 10 روز ، مأموران میلاد را هنگام سرقت از مغازه‌ای شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

میلاد پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و گفت: چند شب قبل از حادثه با مقتولان مواد مخدر مصرف کردیم. بعد هم قرار شد برایم مقداری مواد مخدر تهیه کنند. شب درگیری با تهیه پول به محل قرار رفتم. اما پس از دریافت مواد متوجه شدم آنها مرا فریب داده و مواد مخدر تقلبی است .همان موقع بر سر این موضوع با هم درگیر شده و آنها را با ضربه های کارد زدم که باعث مرگشان شد.

عامل این جنایت پس از اعتراف به جرم خود و بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد. میلاد با صدور کیفرخواست پرونده اش، به زودی در دادگاه کیفری محاکمه می شود.