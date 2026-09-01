گام بلند بانک تجارت در حمایت از کار و تولید برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، این تفاهمنامه که با حضور هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و با شعار «طرح ملی همگام» صورت پذیرفت، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بانکی از جمله «اوراق گام» و ابزار «برات الکترونیکی» بهمنظور تسویه دیون کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی به امضا رسید.
این سازوکار نوآورانه به کارفرمایان اجازه میدهد تا با مدیریت بهینه جریان نقدینگی و استفاده از تسهیلات ساختاریافته، نسبت به تسویه تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.
اوراق گام و برات الکترونیک راهکاری بنیادین برای مهار تورم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با تأکید بر تأثیر جریان نقدینگی بینشان در تشدید تورم و هدایت سرمایهها به بازارهای سوداگرانه، بهرهگیری از ابزار «پول نشاندار» بهویژه اوراق گام، برات الکترونیک و کارتهای رفاهی متصل به این ابزارها را بهعنوان راهکاری بنیادین برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و مهار فشارهای تورمی دانست.
میدری گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده و در پی تصویب آییننامههای اجرایی در هیات دولت، بستری فراهم شده است تا کارفرمایان و بنگاههای تولیدی بتوانند بدهیهای بیمهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق انتشار اوراق گام و عاملیت شبکه بانکی تسویه کنند.
ضرورت حمایت از صنایع کشور
مدیرعامل بانک تجارت نیز ضمن تبیین رویکرد تحولگرایانه این بانک در عبور از بانکداری سنتی به سمت بانکداری مبتنی بر زنجیره تأمین، با اشاره به امضای این تفاهمنامه گفت: بانک تجارت بهعنوان یک معمار زیستبوم اقتصادی، در تلاش است تا با پیوند میان ابزارهای نوین تعهدی و بخش واقعی تولید، گرههای نقدینگی را باز کند. ما در قالب "طرح ملی همگام"، استراتژی جامع و هدفمندی را برای حمایت از صنایع کشور تدوین کردهایم که اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در آن، نقش پیشران و موتور محرک را ایفا میکند.
اخلاقی با تأکید بر اثربخشی این ابزارها افزود: اجرای طرح ملی همگام، بستری برای بازآرایی زنجیره ارزش صنایع است. اوراق گام در این طرح، نهتنها یک ابزار تأمین مالی، بلکه همچون یک شریان حیاتی عمل کرده و ریسکهای اعتباری را برای تمامی حلقههای زنجیره تأمین مدیریت میکند. بانک تجارت با بهرهگیری از زیرساختهای فناوریمحور خود در طرح همگام، متعهد خواهد بود که با تسهیل دسترسی بنگاههای تولیدی به این ابزارها، به سهم خود از تلاطمهای بازار کاسته و با تزریق نقدینگی هدفمند و غیرتورمی، جانی تازه به کالبد تولید ملی ببخشد.
کارآفرینان، موتور محرک تولید و پیشران توسعه کشور
محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه ضمن تأکید بر جایگاه والای کارآفرینان در چرخهی اقتصادی کشور، گفت: جامعه کارفرمایی و کارآفرینان، موتور محرک تولید و پیشران توسعهی کشور هستند و سازمان تأمین اجتماعی خود را نه در تقابل، بلکه در کنار این عزیزان میبیند.
وی افزود: ما معتقدیم که رفع دغدغههای مالی کارفرمایان، شرط اول حفظ پایداری تولید و ضامن امنیت شغلی کارگران است. از همین رو، طرح ملی همگام با تکیه بر ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی، گامی بنیادین در مسیر مانعزدایی از فعالیتهای کسبوکار است. با اجرای این تفاهمنامه، ما در پی آن هستیم تا با تبدیل بدهیها به تعهدات نظاممند بانکی، ضمن صیانت از منابع سازمان، گره از مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان بگشاییم تا کارفرمایان با خیالی آسودهتر، تمام توان خود را بر توسعه و ارتقای فعالیتهای تولیدی متمرکز کنند.
در این طرح ملی، کارفرمایان میتوانند بدهی معوق خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق اوراق گام تسویه کرده و مفاصاحساب دریافت کنند. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز اوراق گام دریافتی را در زنجیره بستانکاران خود بهحرکت درآورده و بدهی سازمان به بستانکاران تامین اجتماعی نیز تسویه میشود.
بانک تجارت بهعنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات اعتباری، با تکیه بر زیرساختهای دیجیتال خود، نقشآفرین اصلی در تسهیل فرآیند تبدیل تعهدات به ابزارهای مالی قابل معامله و مدیریت چرخه برات الکترونیکی در این طرح است. این همکاری با هدف کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی، جلوگیری از بروز مشکل در پرداخت حق بیمه و در نهایت تضمین پایداری تولید و اشتغال در کشور صورت میگیرد.
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