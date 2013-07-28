حمیدرضا بیدقی، تصویرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، داشتن نگاه تازه را یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصویرگری دانست و افزود: تصویرگران باید نگاه تازه‎‌ای به داستان‌های مذهبی و شخصیت‌‎های دینی داشته باشند و به کودکان مجال دهند تا تخیل خود را به کار انداخته و راه خود را پیدا کنند. برای مثال می‌توان کودکی را در روز عاشورا تصویر کرد که از درون خیمه به بیرون نگاه می‌کند و هزاران پرسش در نگاهش نهفته است.

او که مجموعه «پیامبران» نوشته حسین فتاحی را تصویر کرده معتقد است: در تصویرکردن چهره پیامبر (ص) و امامان هم می‌توان به فرم‌ها و رنگ‌های جذاب توجه کرد و هم دوره‌های تاریخی را در نظر گرفت. برای مثال می‌توان حدس زد در زمان حضرت نوح (ع)، لباس‌ها بدون دوخت و معماری آن زمان متفاوت با روزگار پیامبر اسلام (ص) بوده است؛ بنابراین تصویرگران می‌توانند با تکیه بر مستندات تاریخی هر دوره به تصویرکردن داستان زندگی پیامبران بپردازند.

تصویر خوب به گفته بیدقی، تصویری است که بیشترین، بهترین و عمیق‌ترین پیام را در کوتاه‎‌ترین زمان به مخاطب خود برساند. به عبارت دیگر تصویر باید بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند و این نکته‌ای است که در تصویرگری امروز کمتر به چشم می‌خورد. تصویرگری‌های امروز کمتر با مخاطبان اصلی خود که کودکان و نوجوانان هستند، ارتباط برقرار می‌کنند.

این تصویرگر کودک و نوجوان، سن، باور، اطلاعات دینی و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی را از عواملی دانست که به تصویرگر در شناخت مخاطب، یاری می‌رساند.

وی افزود: خوب است تصویرگر بداند با چه گروه سنی روبه‌روست یا مخاطبش در کدام جغرافیا و محیط فرهنگی زندگی می‌کند. هرچند همه این موارد کلی است و تصویرگر را به یک شناخت نسبی از مخاطب می‌رساند؛ به هر حال اطلاعات بچه‌ای که در خانواده‌ای بی‌سواد به دنیا می‌آید با کسی که در محیطی فرهنگی متولد می‌شود و رشد می‌کند، متفاوت است.