به گزارش خبرنگار مهر، جمال موسیالا ستاره تیم فوتبال بایرن مونیخ، پس از دو بار زمین خوردن در فاصله چهار روز، درباره وضعیت خود توضیح داد و اعلام کرد به نوعی حملات غیابی (Absence Seizures) ناشی از اختلال عصبی مبتلا شده است؛ عارضهای که به گفته او قابل درمان و کنترل است.
رسانه «Goal» نوشت: موسیالا که ۲۳ سال دارد، در فاصله چهار روز در دو دیدار دوستانه پیشفصل مقابل لایپزیگ و هایدنهایم دچار اتفاقات نگرانکنندهای شد و پس از آن با انتشار پیامی شخصی، هواداران خود را در جریان وضعیت پزشکیاش قرار داد.
این بازیکن تیم ملی آلمان در دیدار دوستانه روز سهشنبه برابر هایدنهایم، مدت کوتاهی پس از ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم، روی زمین افتاد. بازیکنان هر دو تیم برای محافظت از او اطرافش حلقه تشکیل دادند و کادر پزشکی نیز در زمین به وضعیت این بازیکن رسیدگی کرد. موسیالا پس از دریافت مراقبتهای پزشکی، با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد.
این اتفاق چهار روز پس از حادثه مشابهی در دیدار دوستانه بایرن مونیخ برابر لایپزیگ رخ داد. موسیالا در آن مسابقه نیز روی زمین افتاد و پس از حادثه در حالی که به نظر میرسید دچار گیجی شده است، زمین بازی را ترک کرد.
موسیالا پس از افزایش نگرانیها درباره وضعیتش، با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود اعلام کرد که برای درمان این حملات تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. او توضیح داد که این اتفاقات در نتیجه یک اختلال عصبی رخ میدهند و پزشکان متخصص روند درمان او را زیر نظر دارند.
ستاره بایرن مونیخ در پیام خود خطاب به هوادارانش نوشت: «میدانم که بسیاری از شما نگران هستید. امروز میخواهم این نگرانیها را برطرف کنم و شرایط را توضیح دهم. برای من حملات غیابی کوتاهمدت و موقتی تشخیص داده شده که در نتیجه یک اختلال عصبی ایجاد میشوند و قابل درمان هستند. این حملات میتوانند باعث اتفاقاتی شوند که اخیراً در دیدار مقابل لایپزیگ یا مسابقه برابر هایدنهایم مشاهده کردید.»
موسیالا تأکید کرد: میدانم که این اتفاقات ممکن است در نگاه اول نگرانکننده به نظر برسند، اما در حال حاضر بخشی از زندگی روزمره من هستند. از مراقبتهای پزشکی بسیار خوبی برخوردارم و همچنان بسیار خوشبین هستم. باشگاه بایرن مونیخ و تیم حمایتی شخصی من نیز در کنارم هستند و در این مسیر از من حمایت میکنند.
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