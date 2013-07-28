  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

آیت الله دری:

بهره گیری از زندگی امیرالمومنین(ع) سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند

بهره گیری از زندگی امیرالمومنین(ع) سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: بهره گیری از زندگی امیرالمومنین(ع) و نشستن در کلاس معرفت علوی سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه روز شنبه در مراسم احیای شب قدر در مصلای اراک با اشاره به شهادت حضرت علی(ع) در مسجد کوفه گفت: بهره گیری از زندگی ایشان و نشستن در کلاس معرفت علوی سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند.

وی با تاکید بر اصل معرفت و اینکه  معرفت کلید گنج سعادت و بزرگترین کلاس رستگاری است گفت: قرآن کتاب معرفت و راه سعادت است و تمسک به آن سبب خیر دنیا و آخرت می شود.

آیت الله دری محبت و اطاعت پذیری از پروردگار را دو اصل دیگر در راه سعادت انسان دانست و خاطر نشان کرد: مولای علی (ع) الگوی کاملی از انسانیت، محبت، معرفت و اطاعت پذیری از ولایت است که با الگو گیری از ایشان می توان زندگی سعادتمندی داشت.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمد حسین صابری نیز در سخنانی با اشاره به سوره اسراء گفت: خداوند در این سوره درباره قرآن صحبت کرده و می فرماید: قرآن را در شبی نازل کردیم که دو خصوصیت دارد یکی شفاء و دیگری رحمت برای انسان مومن.

وی با بیان اینکه قرآن نجات دهنده بشریت است و دشمنان متوجه این امر شده اند، ادامه داد: آنها قرآن را آتش می زنند چرا که می دانند قرآن کتاب روشنگر و هدایت بشر است و از این امر سبب ترس آن ها شده است.

صابری اظهار کرد: دشمنان در اطاق فکر خود به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند بین مسلمانان تفرقه و نفاق بیندازند باید قرآن را کنار بزنند و فسق و فجور و لامذهبی را در بین افراد باب کنند.

گفتنی است، قرائت قرآن و ادعیه وارده در شب قدر، سخنرانی و مداحی و قرآن به سر از برنامه های این شب نورانی در مصلای اراک بود.

کد مطلب 2105539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها