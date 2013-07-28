بهره گیری از زندگی امیرالمومنین(ع) سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه روز شنبه در مراسم احیای شب قدر در مصلای اراک با اشاره به شهادت حضرت علی(ع) در مسجد کوفه گفت: بهره گیری از زندگی ایشان و نشستن در کلاس معرفت علوی سعادت دنیا و آخرت را تضمین می کند.

وی با تاکید بر اصل معرفت و اینکه معرفت کلید گنج سعادت و بزرگترین کلاس رستگاری است گفت: قرآن کتاب معرفت و راه سعادت است و تمسک به آن سبب خیر دنیا و آخرت می شود.

آیت الله دری محبت و اطاعت پذیری از پروردگار را دو اصل دیگر در راه سعادت انسان دانست و خاطر نشان کرد: مولای علی (ع) الگوی کاملی از انسانیت، محبت، معرفت و اطاعت پذیری از ولایت است که با الگو گیری از ایشان می توان زندگی سعادتمندی داشت.



در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمد حسین صابری نیز در سخنانی با اشاره به سوره اسراء گفت: خداوند در این سوره درباره قرآن صحبت کرده و می فرماید: قرآن را در شبی نازل کردیم که دو خصوصیت دارد یکی شفاء و دیگری رحمت برای انسان مومن.



وی با بیان اینکه قرآن نجات دهنده بشریت است و دشمنان متوجه این امر شده اند، ادامه داد: آنها قرآن را آتش می زنند چرا که می دانند قرآن کتاب روشنگر و هدایت بشر است و از این امر سبب ترس آن ها شده است.



صابری اظهار کرد: دشمنان در اطاق فکر خود به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند بین مسلمانان تفرقه و نفاق بیندازند باید قرآن را کنار بزنند و فسق و فجور و لامذهبی را در بین افراد باب کنند.



گفتنی است، قرائت قرآن و ادعیه وارده در شب قدر، سخنرانی و مداحی و قرآن به سر از برنامه های این شب نورانی در مصلای اراک بود.