ترافیک پایتخت با بیش از 1000 دوربین نظارت تصویری مدیریت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، همایون فتاحی با بیان این مطلب اظهار کرد: ترافیک شهر تهران هم اکنون با بیش از 1000 دوربین نظارت تصویری تحت نظارت و مدیریت قرار دارد که در سال جاری تعداد این دوربین ها در سطح شهر افزایش خواهد یافت تا بتوانیم تمام نقاط مهم پایتخت را به طور دقیق رصد کنیم.وی ادامه داد: با توجه به تاکید مدیریت شهری تهران بر توسعه سیستم های هوشمند ترافیک امروز به نقطه ای رسیده ایم که تعداد دوربین ها ثبت تخلفات سرعت در بزرگراه های شهر به بیش از 100 دستگاه رسیده است و تلاش می شود تا پایان سال کلیه بزرگراه های پایتخت به این سیستم مجهز شوند.

فتاحی تصریح کرد: هم اکنون ورودی های محدوده طرح ترافیک نیز با 130 دروبین ثبت تخلفات تحت نظارت و مدیریت قرار دارد که خوشبختانه خروجی های این محدوده نیز به دوربین های ثبت تخلفات مجهز شده و به زودی پلیس راهور با استفاده از این دوربین ها در خروجی های محدوده طرح ترافیک نیز اعمال قانون خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هرساله در ایام تابستان برای استقبال از سفرهای مهرماه، اقدامات گسترده ای در سطح شهر صورت می گیرد گفت: به زودی ستاد استقبال از مهرماه در مجموعه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آغاز به کار خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا ضمن آماده سازی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به شستشو، نظافت و تعمیر چراغ های راهنمایی، دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلفات و همچنین علایم و تجهیزات ترافیکی اقدام شود تا شهر کاملا برای استقبال از مهر آماده باشد.