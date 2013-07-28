روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای دادستانی ملارد در سالجاری، تشدید برخورد با تهیه کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان و سایر عوامل دخیل در مقوله مواد مخدر است.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه نیروی انتظامی با انجام عملیات تحقیقاتی و اطلاعاتی، بسیاری از باندهای قاچاق را منهدم و سرکرده های آن را دستگیر کرده است، دستگاه قضایی شهرستان نیز در این باره طرح هایی در دست اقدام دارد که برخی از انها از ابتدای سالجاری اجرایی شده است.

مبارزه با مواد مخدر در ملارد روشهای متفاوتی را می طلبد

وی ادامه داد: طی سال گذشته اقدامات بسیار قابل توجهی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و عوامل قاچاق در سط حشهرستان اجرا شد، امسال نیز مبارزات جدی و شدیدتری در نظر گرفته شده که با همکاری دستگاه های ذیربط اعمال خواهد شد.

دادستان ملارد بیان کرد: روش مبارزه با مواد مخدر در نقاط مختلف کشور و حتی استان تهران متفاوت است، چراکه با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، سرکردگان باندهای مواد مخدر اقدام به تهیه و قاچاق، توزیع کلان، خرده فروشی و... می کنند.

ملارد؛ بازار عرضه خرد مواد مخدر در استان تهران

این مسئول افزود: به عنوان مثال در شهرهای مرزی، قاچاق مواد مخدر بسیار مشهود است، اما شهرستان ملارد را در واقع می توان بازار عرضه خرد مواد مخدر در سطح استان تهران برشمرد، به همین دلیل نحوه مبارزه با عاملان مواد مخدر در ملارد با سیار شهرستانهای استان تهران متفاوت است.

حسین زاده گفت: فروشندگان مواد مخدر در ملارد، به صورت عمده خرید و فروش نمی کنند و از آنجاکه میزان مجازات جرائم در این زمینه با گرم به گرم مواد مکشوفه ارتباط مستقیم دارد، لذا روش مبارزه با این افراد نیز بسیار متفاوت است و باید ساماندهی شود.

ارائه راهکارهای قضایی به پلیس برای برخورد با خرده فروشان

وی متذکر شد: در این راستا روشهای مبارزه با فروشندگان خرد مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی ملارد در دست آموزش برای پلیس این شهرستان است تا نتایج مورد نظر محقق شود.

دادستان ملارد عنوان کرد: راهکارهایی به منظور مبارزه جدی با عوامل مواد مخدر در نظر گرفته شده است که امید می رود این راهکارها، از سویی موجب بازدارندگی جرائم مواد مخدر و از سویی دیگر افزایش رضایتمندی شهروندان شود.