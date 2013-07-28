به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، در دومین روز از مسابقات تکواندوی المپیک ناشنوایان، سحر حسینی‌نژاد در وزن چهارم به مصاف نماینده کشور ترکیه رفت ولی در نهایت با قبول شکست 11 بر 7، بازی را به حریفش واگذار کرد.

حسینی‌نژاد با این تک مسابقه مدال برنز گرفت تا چهارمین مدال ایران در مسابقات المپیک به دست بیاید. پیش از این خدابنده و کاظم‌زاده در رشته تکواندو مدال برنز گرفته بودند و میثم عابدی هم مدال برنز خود را قطعی کرده است.

مسابقات المپیک ناشنوایان جهان که در شهر صوفیه در حال برگزاری است، تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد.