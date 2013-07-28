  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از بلغارستان؛

کسب سومین مدال ناشنوایان ایران در المپیک/ مدال برنز بر گردن حسینی‌نژاد

سحر حسینی‌نژاد نماینده تکواندوی وزن چهارم ایران با قبول شکست مقابل نماینده ترکیه، به مدال برنز مسابقات المپیک ناشنوایان رسید. این سومین مدال کاروان ایران در المپیک ناشنوایان و دومین برنزی بود که بانوان کشورمان در این رقابتها بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، در دومین روز از مسابقات تکواندوی المپیک ناشنوایان، سحر حسینی‌نژاد در وزن چهارم به مصاف نماینده کشور ترکیه رفت ولی در نهایت با قبول شکست 11 بر 7، بازی را به حریفش واگذار کرد.

حسینی‌نژاد با این تک مسابقه مدال برنز گرفت تا چهارمین مدال ایران در مسابقات المپیک به دست بیاید. پیش از این خدابنده و کاظم‌زاده در رشته تکواندو مدال برنز گرفته بودند و میثم عابدی هم مدال برنز خود را قطعی کرده است.

مسابقات المپیک ناشنوایان جهان که در شهر صوفیه در حال برگزاری است، تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد.

