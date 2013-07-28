کسب چهارمین مدال ایران در المپیک ناشنوایان/ عابدی با ناداوری برنزی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، دومین روز مسابقات تکواندوی المپیک ناشوایان امروز یکشنبه در صوفیه بلغارستان پیگیری شد. در این روز از مسابقات میثم عابدی ابتدا به مصاف حریفی از آرژانتین رفت و موفق شد این حریف را در راند اول ناک اوت کند. عابدی در دور بعد و برای رسیدن به فینال با نماینده کره‌جنوبی روبرو شد ولی در نهایت با نتیجه 7 بر 6 مغلوب حریفش شد تا به عنوان سوم و مدال برنز این مسابقات برسد.

در پایان مسابقه، تیم ایران نسبت به قضاوت داور دیدار میثم عابدی اعتراض داشت. مربی تیم ملی ایران معتقد بود که داور باید خطای تکواندوکار کره‌ای را اعلام می‌کرد که در این صورت عابدی می‌توانست برنده بازی باشد. با این حال علی شیران، رئیس ایرانی کمیته داوران تکواندو گفت اعتراض پس از بازی منجر به تغییر نتیجه نخواهد شد و فقط ممکن است داور مسابقه جریمه شود.

مدال برنز میثم عابدی در حالی به دست آمد که پیش از این مریم خدابنده، سحر حسینی‌نژاد و محمد کاظم‌زاده در رشته تکواندو به مدال برنز رسیده بودند.

مسابقات المپیک ناشنوایان جهان تا سیزدهم مردادماه ادامه دارد.