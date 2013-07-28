عابدی سومین مدال ایران در المپیک را قطعی کرد/ رزاقی حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، در دومین روز از مسابقات تکواندوی المپیک ناشنایان میثم عابدی به مصاف حریفی از آرژانتین رفت و موفق شد این حریف را در راند اول ناک اوت کند. عابدی با این پیروزی ضمن راهیبای به دور نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

همچنین در وزن چهارم، مسعود رزاقی در اولین رقابت خود به مصاف نماینده روسیه رفت و با نتیجه 16 بر 2 شکست خورد تا از دور مسابقات کنار برود.

پیش از این مریم خدابنده و محمد کاظم‌زاده دو نماینده تکواندوی ایران مدال برنز گرفته بودند.

مسابقات المپیک ناشنوایان جهان که در شهر صوفیه در حال برگزاری است، تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد.

