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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

عبدایمانی:

70 هزار تن گوجه فرنگی از پارس آباد برداشت می شود

70 هزار تن گوجه فرنگی از پارس آباد برداشت می شود

پارس آباد – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیش بینی کرد که امسال با توجه به اراضی زیر کشت، بالغ بر 70 هزار تن گوجه فرنگی از پارس آباد برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبد ایمانی عصر یکشنبه در بازدید از روند برداشت گوجه در باغات پارس آباد اضافه کرد: برداشت این محصول هم اکنون در برخی از مناطق گرم و دارای آب و هوای معتدل از جمله پارس آباد آغاز شده و در سایر مناطق نیز به تدریج برداشت می شود.

وی با بیان اینکه امسال شش هزار هکتار از اراضی استان اردبیل به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته بود، تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از 200 هزار تن محصول در سطح استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: برخلاف سال‌های گذشته که مبارزه با آفات از طریق سموم شیمیایی انجام می‌شد امسال محصول تولید شده سالم، طبیعی و مقابله با امراض و آفات نیز به شکل بیولوژیک انجام شده است.

وی یادآور شد: این مقابله سبب شده است تا هزینه‌های اضافی کاهش یافته و یک افزایش راندمان تولید و ارتقای کیفیت محصول را شاهد باشیم تا آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز به حداقل برسد.

عبدایمانی میانگین عملکرد گوجه فرنگی در هر هکتار از اراضی اردبیل را 35 تن اعلام کرد و از زارعان خواست با توجه جدی به توصیه‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی کارشناسان کشاورزی در زمان کاشت، داشت و برداشت سعی کردند تلفات را به حداقل برسانند.

وی همچنین از صدور گوجه فرنگی اردبیل به سایر استان ها خبر داد و متذکر شد: علاوه بر تازه‌ خوری گوجه در منطقه بیشتر محصول به استان‌های همجوار و کارخانه‌های رب‌سازی ارسال می‌شود تا تولید کیفی با مرغوبیت مناسب انجام شود.

کد مطلب 2105976

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