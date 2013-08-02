همدانی هاپرچم دفاع از مستضعفان جهان را برافراشتند/ روز قدس روز حراست از مسجد الاقصی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهار سال پیش در 16 مرداد 58 و پس از پیرزوی انقلاب اسلامی جنون لبنان به وسیله نیروهای رژیم صهیونیستی بمباران شد بعد از این عمل وحشیانه، امام خمینی(ره) از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان به نام روز قدس نامگذاری شود تا در این روز همه مسلمانان جهان همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین به نمایش بگذارند بعد از این نامگذاری از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی همه ساله جمعیت عظیمی از روزه‌داران در این روز در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی می‌کنند و مردم دارالمومنین همدان نیز همیشه با حضور پر شور خود در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از ملت های مظلوم دنیا اعلام می کند.

همه قشرهای مردم همدان در راهپیمایی روز قدس شرکت داشتند

مردم دارالمومنین همدان از ساعات آغازین امروز با تجمع در میدان امام خمینی(ره) مانند هر سال مشتاق برای حضور در راهپیمایی بودند و زن و مرد، پیر و جوان، بچه و بزرگ، و در یک کلام همه اقشار مردم پوستر ها و بنر هایی که در آنها از صحبت های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته شده بود در دست داشتند.

راهپیمایی ساعت یازده صبح پس از سخنرانی کوتاه حجت الاسلام سید حسن فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان و امام جمعه موقت ملایر در خصوص روز قدس و اهمیت این روز در جهان اسلام در جمع راهپیمایان آغاز شد.

راهپیمایان از میدان امام به سمت خیابان شریعتی و حسینیه امام خمینی با در دست داشتن پلاکاردها، بنرها و پوسترهایی از عکی امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و سیدحسن نصرالله و شعار هایی راهپیمایی خود را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی آغاز کردند.

ایرانی با ایران با اتکا به قرآن

مردم در مسیر راهپیمایی شعار های مرگ بر آمریکا، این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده، مرگ بر اسرائیل، درود بر فلسطین و فریاد هر ایرانی مرگ بر اسرائیل سر می دادند و بنر ها و پوستر هایی به زبان فارسی و لاتین در دست داشتند که شعار ها و سخنانی نظیر ایرانی با ایران با اتکا به قرآن، ملت ایران زمین سلطه نمی پذیرد، اسرائیل سست تر از خانه عنکبوت است و قضیه فلسطین کلید رمز آلود گشوده شده درهای فرج به روی امت اسلامی است نوشته شده بود.

همچنین مردم نوع دوست با حضور خود در پای صندوق های کمک به مردم مظلوم فلسطین و صندوق های اطعام ایتام و اکرام ایتام که در طول مسیر راهپیمایی جانمایی شده بود کمک های نقدی خود را در صندوق ها می انداختند.

گرمای هوا باعث نمی شود که هدف هایمان از یادمان برود

فاطمه حاتمی یکی از راهپیمان به خبرنگار مهر گفت: مهمترین هدف من برای حضور در راهپیمایی امروز حمایت از ولایت است و اینکه به دنیا بگوییم مردم ایران حرف رهبر خود را گوش می دهند.

وی با اشاره به اینکه این حضور باعث می شود که به دشمن نشان دهیم که امت های اسلامی با هم وحدت دارند، افزود: گرمای هوا باعث نمی شود که هدف هایمان از یادمان برود و همه چیز را از دست دهیم.

حاتمی با اشاره به اینکه اصل، هدف برای حضور در راهپیمایی است، اظهار داشت: هدف از حضور در این راهپیمایی اتحاد و پشتیبانی از ملت های مسلمان و مظلوم جهان است.

فاطمه حاتمی ادامه داد: با این راهپیمایی ما نشان می دهیم که خواهان آزادی ملت های مظلوم هستیم آزادی ای که از آنها گرفته شده است.

مردم از کسانی که برای آمریکا فرش قرمز پهن می کنند متنفر هستند

در ادامه هدایت کننده راهپیمایان برای شعار دادن شعری برای حضرت قائم خواند و از راهپیمایان خواست تا شعار مرگ بر سازش کار را برای نشان دادن تنفر از کسانی که قصد سازش با آمریکا را دارند سر دهند.

علی هدایتی یکی دیگر از شرکت کنندگان در راهپیمایی که کارشناس علوم سیاسی نیز بود به خبرنگار مهر گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه ملی و شرعی است چراکه این روز متعلق به همه مسلمانان جهان است.

وی با بیان اینکه من همه ساله در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنم، اظهار داشت: در روز ها گذشته شاهد سازش اعراب با اسرائیل هستیم که اهمیت روز قدس امسال را روز افزون می کند.

علی هدایتی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحقق حماسه سیاسی باید بدانیم این هدف تنها با حضور در انتخابات انجام نمی شود بلکه در همه روز های سرنوشت ساز و سیاسی سال نیز قابل تعمیم است که روز قدس برگ دیگری از تحقق حماسه سیاسی است.

در پایان راهپیمایی مردم در حسینه امام خمینی برای اقامه نماز جمعه روز قدس مستقر شدند.

روز قدس باعث دلگرمی مظلومان جهان است

روز قدس روز تنفر از مستکبرین، روز انزجار از آشغالگران، روز حمایت از مردم فلسطین و روز حراست از مسجد الاقصی است.

سازش کاران کشورهای متحد باید محو این حضور پرشور مردم باشند و آمریکا و صهیونیست ها باید بدانند که امت های اسلامی سر سازش با هیچ مستکبری را ندارد و در این روز مردم باید با حضور خود وحدت و همدلی با مسلمانان جهان را نشان دهند و برگزاری روز قدس باعث دلگرمی و امیدواری ملت های مظلوم دنیا می شود.