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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۶

بسکتبال قهرمانی آسیا - فیلیپین؛

بچیروویچ: انتظار چنین نمایشی را از کره داشتیم/ حدادی: نیمه دوم بهتر بودیم

بچیروویچ: انتظار چنین نمایشی را از کره داشتیم/ حدادی: نیمه دوم بهتر بودیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت عملکرد کره جنوبی برای وی قابل پیش بینی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال ایران امروز جمعه در دومین روز از رقابتهای جام ملت‌های آسیا با نتیجه 76 بر 65 از سد تیم پرقدرت کره جنوبی گذشت. ایران در روز نخست رقابتها با نتیجه 115 بر 25 از سد مالزی گذشته بود.

مهمد بچیروویچ در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما انتظار چنین عملکردی را از کره داشتیم. آنها پس از پیروزی مقابل چین با اعتماد به نفس بالایی در این دیدار حضور یافته بودند.

سرمربی اسلوونیایی تیم ملی بسکتبال در ادامه افزود: ما در دفاع مشکلاتی داشتیم. در بین دو نیمه در خصوص مشکلات صحبت کردیم و عملکرد تیم بهبود یافت.

مهدی کامرانی در این دیدار پنج امتیاز کسب کرد، چهار ریباند داشت و 9 پاس گل داد. بچیروویچ در خصوص عملکرد وی گفت: کامرانی برای تیم بازیکن بسیار مهمی است. او یکی از باتجربه ترین بازیکنان تیم است و دست راست من به حسای می آید.

حامد حدادی هم در خصوص این دیدار اظهار داشت: در نیمه نخست خیلی بد بازی کردیم. تیم ما تمرکز نداشت. اما در نیمه دوم به لحاظ دفاعی عملکرد بهتری داشتیم.

ایران فردا شنبه در سومین روز این رقابتها در گروه C با چین دیدار خواهد داشت. این رقابتها در مانیل فیلیپین در جریان است و سه تیم برتر مسابقات جواز حضور در رقابتهای جام جهانی 2014 اسپانیا را دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 2108696

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