به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم "حاشیه اقیانس آرام" که با سرمایهگذاری کمپانی برادران وارنر ماه پیش راهی پردههای سینماها شد در آمریکا و بازار بینالمللی موفقیت زیادی کسب نکرد اما تاکنون در چین با موفقیت روبه رو شده و تنها در افتتاحیهاش 9 میلیون دلار فروش داشته است.
موفقیت فیلم در چین باعث شده است که کمپانی برادران وارنر و گیلرمو دل تورو کارگردان آن تلاش کنند ادامهای بر داستان هیولاهای بزرگی که در این فیلم خلق کردهاند، بسازند.
"حاشیه اقیانوس آرام" که با بودجه حدود 200 میلیون دلاری ساخته شد تا کنون حدود 225 میلیون دلار فروش کرده و البته سازندگان آن به کسب پول بیشتری در بازار بینالمللی امیدوارند. تراویس بیکام که در کنار دل تورور فیلمنامه این فیلم را نوشته است، قصد دارد ادامه این داستان را بنویسد.
فیلم "حاشیه اقیانوس آرام" در چین در 5700 سینمای دیجیتال به صورت سه بعدی به نمایش درآمد و در 117 پرده آیمکس دیجیتال و 22 سینمای بزرگ چین نیز اکران شد. این نمایش موفقیت زیادی برای این کمپانی در چین به همراه داشت که 23 درصد بالاتر از نمایش همه قسمتهای "هری پاتر" در چین بود.
"حاشیه اقیانوس آرام" که در نمایش آخر هفتهاش در 52 کشور موفق شد 144.7 میلیون دلار فروش کند، در مجموع 229 میلیون دلار فروش داشته است. فروش این فیلم در آمریکا حدود 100 میلیون دلار بود. این فیلم از هفته آینده (9 آگوست) در اسپانیا، برزیل و ژاپن هم به نمایش درمیآید.
این فیلم بدون حضور چهرههای سرشناس بازیگری ساخته شد و گیلرمو ناوارو فیلمبردار همه فیلمهای دل تورو او را در ساخت آن همراهی کرده است.
گیلرمو دل تورو پروژههای متعددی را در دست ساخت دارد و با تیم فیلم شرلوک هولمز شامل بندیکت کامبربچ و مارتین فریمن قرار است "قله ای به رنگ خون" را بسازد. او قصد دارد تا یک مانگای مشهور (کمیک ژاپنی) به نام "هیولا" را هم در 18 قسمت به یک مجموعه تلویزیونی تبدیل کند.
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