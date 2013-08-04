آنچه در مراسم تحلیف رئیسان جمهور پیشین گذشت 

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته، حسن روحانی با حکم مقام معظم رهبری رسما رئیس جمهور ایران شد تا بعد از محمود احمدی نژاد یازدهمین رئیس جمهور ایران شود. روحانی امروز یکشنبه با حضور در مجلس در حضور مقامات بلند پایه داخلی و خارجی سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی باشد.

تحلیف حکم ریاست جمهوری پس از مراسم تنفیذ حکم رییس جمهور با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌گیرد. در این مراسم رییس جمهور منتخب سوگند یاد کرده و سوگندنامه امضا می‌کند.

رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئین‌نامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که پس از اعلام وصول در مجلس، به مدت یک هفته وزرا و برنامه‌هایشان در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ابولحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ 59/4/31 در مجلس اول شورای اسلامی مراسم تحلیف وی برگزار شد. درآن دوره رئیس مجلس آیت الله هاشمی رفسنجانی و رئیس دیوان عالی کشور شهید بهستی بود . بنی صدر در این جلسه سخنرانی نکرد و صرفا سوگند یاد کرد.

رجایی:دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد

مراسم تحلیف و سوگند رجایی پس از مراسم تنفیذ وی در حالی که محمد بهشتی رییس دیوان عالی کشور در کنارش بود در تاریخ در ۲۶ مرداد ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی انجام شد و رئیس جمهور منتخب در برابر نمایندگان و مسئولین قسم خورد که پاسدار اسلام و ارزش‌های انقلاب باشد.

رئیس جمهور در این مراسم اظهار گفت: این مسائل (پاسداری از ارزش‌ها) در سراسر زندگی ما بوده و انگیزه ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای:قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است.

مراسم تحلیف سومین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله علی خامنه ای در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ برگزار شد. در این مراسم عبدالکریم موسوی اردبیلی، به عنوان رئیس دیوان عالی کشور قرآن را برای سوگند رییس جمهور منتخب نگه داشت. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم گفت: «امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح کردن به چیزی است که به طور طبیعی با کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است.

ایشان در این مراسم فرمودند: حفظ خطوط اصلى این انقلاب به عهده رئیس جمهور است.مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد وهدایت است.دوره اى بر این جمهورى گذشته که رئیس جمهور تصور می‌کرده ریاست جمهوری یعنی سلطنت و اگرمجلس به دولت کمک نکند، رئیس جمهور در انجام وظایفى که سوگند می خورد، ناتوان خواهد بود.

در سال ۱۳۶۴ سیدعلی خامنه‌ای مجددا" به رئیس جمهوری برگزیده شدند . روز ۱۸ مهر ۱۳۶۴ مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس گفتند: قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند، وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.

رئیس جمهور وقت خاطر نشان کرد: اولا نظام جمهوری اسلامی کار خود را با توقعات و امیدهای ملت ایران و ملت های مسلمان جهان آغاز می‌کنند. مرکز و سرچشمه مسئولیت‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ریاست‌جمهوری است.سوگند رئیس جمهور یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی و صرف تشریفات نیست.قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به سوگند رئیس جمهور را مشخص کردهاست.

هاشمی رفسنجانی: کارگزار و رئیس جمهور باید در خدمت" انقلاب" باشد نه" انقلاب و کشور" در خدمت وی

۲۶ مرداد ۱۳۶۸ مراسم تحلیف ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی بود و رئیس جمهور منتخب در برابر نمایندگان و مسئولین قسم خورد که پاسدار اسلام و ارزش‌های انقلاب باشد. رئیس جمهور در این مراسم اظهار گفت: «این مسائل (پاسداری از ارزش‌ها) در سراسر زندگی ما بوده و انگیزه ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد. »

وی افزود: از لحاظ سیاسى باید به گونه اى حرکت کنیم که جنگ اتفاق نیفتد.رژیم سابق به ملت ایران خیلى خیانت کرد.آسانترین کار که من مرتب در بحثهاى انتخاباتى ام و بعد گفته‌ام راه انداختن کارخانه‌هاست.و مرز فعالیت دولت حفظ آرمانهاى انقلاب است.استقلال اقتصادی جزء آرمان های همه ماست.

در سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی بار دیگر رییس جمهور ایران شد. در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۲ مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با حضور در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. در این مراسم اعضای شورای نگهبان، نماینده رهبر، آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه، حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری، وزرا و سایر مقامات حضور داشتند. سپس رئیس جمهور پس از ادای سوگند در سخنانی گفت: «می‌دانم که این قسم، قسم دشواری است و بدون کمک و یاری خداوند به طور جدی از عهده این قسم برنمی‌آییم. اجرای این قسم برای یک نفر به تنهایی مقدور نیست. در سیاست‌ها و قوانین و نظارت‌ها و گزینش‌ها، این مسأله به تنهایی امکان‌پذیر نیست و شدیدا نیازمند راهبران انقلاب هستیم. »

هاشمی در این مراسم اظهار داشت: کارگزار و رئیس جمهور کشور باید خود را فراموش کند.کارگزار و رئیس جمهور باید در خدمت" انقلاب" باشد نه" انقلاب و کشور" در خدمت وی.باید هیچ بهره نادرستى از انقلاب به نفع خودمان و اطراف و خانواده خود و اقرباى درجه اول خود بگیریم.

مقیدم زندگى شخصیم از شرائطى که قبل از انقلاب داشتم که آن هم در حد متوسط پائین بود بالاتر نرود گرچه ناحق نیست.

خاتمی: اعتدال امری‌ است‌ اجتماعی‌ که‌ تابع‌ «روح‌ جمعی‌» و «عقل‌ عمومی‌» است‌.

مراسم تحلیف محمد خاتمی در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان و مقامات کشوری و لشکری انجام شد. در این جلسه رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کرد که همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد. وی در این مراسم گفت: برای حسن انجام تعهدات که فوق طاقت فرد و حتی توان به تنهایی است از درگاه حضرت احدیت هدایت و حمایت و از مردم شریف مدد می‌جویم. مقام معظم رهبری با نظارت و اشرافی که بر سه قوه و نقش والایی که در نظام و جامعه دارند، ما را به یقین در انجام این تعهدات راهنمایی و یاری خواهند فرمود. من از قوه مقننه و قوه قضائیه تقاضا دارم که دولت را در اداره جامعه یاری دهند. از نهادها و تشکل‌ها و صاحب‌نظران می‌خواهم با نظارت مستمر و طرح شجاعانه مطالب و نظرات خود و آحاد شهروندان و نیز ارزیابی و نقد مداوم برنامه‌ها و عملکردها، سهم مشارکت عمومی را در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور افزایش دهند.

خاتمی گفت: در نظام‌ اسلامی‌ باید عدالت‌ و مصلحت‌ بشری‌ تأمین‌ شود و برای‌ تحقق‌ این‌ دو باید خِرَد بکار افتد.مهمترین‌ راه‌ برای‌ استقرار عدل‌ در جامعه‌، بهره‌مندی‌ از درست‌ترین‌ تحقیقات‌ و کارشناسی‌هاست‌.وجامعه بهره‌مند از مواهب‌ معنوی‌ و مادی‌ که‌ چهرة‌ جذاب‌ و توانمند اسلام‌ و انقلاب‌ در آن‌ بخوبی‌ ترسیم‌ شده‌ است‌، خود جامعه‌ای‌ سرمشق‌ برای‌ جهان‌ کنونی‌ نیز خواهد بود.توسعه‌ بدون‌ عدالت‌ و عدالت‌ بدون‌ توسعه‌ یا سر از شکافهای‌ عمیق‌ اجتماعی‌ درمی‌آورد و یا به‌ توسعة‌ فقر می‌انجامد.

در سال ۱۳۸۰ محمد خاتمی مجددا" به رئیس جمهوری برگزیده شد. در روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۰ مراسم تحلیف محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست علاوه بر رئیس جمهوری و ۲۵۵ نماینده مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان هیأت دولت و سایر مقامات کشوری حضور داشتند.

در این جلسه رئیس جمهور پس از ادای سوگند در میان مسئولین و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی طی سخنانی گفت: استقلال و آزادی دو پایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تامین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس جمهور است، نشانه حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست جمهوری است.

رئیس جمهور منتخب در مجلس افزود: اعتدال‌ اقدامی‌ مبتکرانه‌، فعالانه‌ و بردبارانه‌ در روند گذار از کاستی‌ها و کم‌ ظرفیتی‌های‌ تاریخی‌است‌، بگونه‌ای‌ که‌ دور ماندن‌ از استبداد یا هرج‌ و مرج‌ و رها شدن‌ جامعه‌ در ورطه‌ افراط‌ یا تفریط‌ را تحقق‌ بخشد.اعتدال امری‌ است‌ اجتماعی‌ که‌ تابع‌ «روح‌ جمعی‌» و «عقل‌ عمومی‌» است‌..

احمدی نژاد: اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد

تحلیف محمود احمدی نژاد در روز ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی در این مراسم گفت: بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دمکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است. لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد.

احمدی نژاد همچنین اضافه کرد: اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مهمترین خدمت دولت باید رفع مشکل بیکاری و تأمین معیشت باشد، گفت: ماندگاری ما در ماندگاری فرهنگ ماست. فرهنگ ما انسان عزیز تربیت می کند نه انسان ذلیل.هم در توسعه فرهنگ، هم در محتوی و هم در روش بی توجهی کرده و دچار غفلت شده ایم.

در سال ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد مجددا" به رئیس جمهوری برگزیده شد. در روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این مراسم با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه، رییس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعضای هیأت دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مقامات کشوری و لشکری و نمایندگان خارجی مقیم تهران برگزار شد.

وی در این مراسم گفت: خود را به همه مطالبات و آرمان‌های بحق ملت در برابر خدا، نمایندگان ملت متعهد می‌داند و تردید ندارد که نمایندگان نیز خود را در برابر آنها متعهد می‌داند. امور اجتماعی؛ خانواده رکن اصلی و پایه‌ای در تربیت و بالندگی انسانها و آرامش و امنیت کشور است.همه باید برای حفظ حرمت و کیان خانواده تلاش کنند. همه باید احساس آرامش و امنیت داشته باشند.آزادی ودیعه‌ای الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است، همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم.

وی گفت: احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادی‌های اساسی و قانونی را محدود کند.تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه‌جانبه باشد.ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود.