تولید گیاهان برای پالایشهای نفتی و زیستی/ غذای ارزان با کشاورزی مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما در نشست بیوتکنولوژی در خبرگزاری مهر، به برخی گفته‌های مسئولان در زمینه عدم نیاز به گیاهان تراریخت، افزود: آنها ادعا کردند که اگر گیاه تراریخته داشته باشیم در دنیا هیچ کشوری پسته ایران را خریداری نمی‌کند.

عضو هیأت مدیره انجمن بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با بیان اینکه چنین تفکری موجب رکود محققان در آن دستگاه‌ می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر پسته ایران در دنیا جایگاهی ندارد و کشور ما هم گیاه تراریخته‌ای ندارد این نشان می‌دهد که مدیریت در هر حوزه‌ای می‌تواند آن را به سمت و سوی صحیح یا نادرست هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور سمت و سوی صحیح خود را پیدا نکرده است، ادامه داد: این امر به دلیل آن است که مدیران این حوزه عقیده نداشتند که بیوتکنولوژی باید پیشرفت کند در حالیکه بیوتکنولوژی می‌تواند محور استقلال کشور قرار گیرد.

خوش خلق سیما، اضافه کرد: زمانی که قرار است استقلال یک کشور گرفته شود یکی از مهمترین راه‌های آن گرفتن استقلال غذایی است و ما معتقدیم به وسیله گیاهان تراریخت بخش عمده‌ای از استقلال غذایی کشور تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه معتقدیم می‌توانستیم برنج، گندم و پنبه تراریخت داشته باشیم، یادآور شد: در صورت ادامه فعالیت و عدم توقف پروژه ها امروز محصولات تراریخت در دست کشاورزان بودند و می‌توانستیم کشاورزی ارزان و مدرن را وارد مزارع کنیم کشاورزی که قادر بود غذای ارزان را به مردم عرضه کند.

استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به برنامه‌های دولت جدید خاطر نشان کرد: انجمن بیوتکنولوژی سوالاتی را در این حوزه از رئیس جمهور جدید کرده بود و دکتر روحانی به این سئوالات پاسخ دادند و وعده کردند که مشاور فناوری‌های نو انتخاب خواهند کرد.

خوش خلق سیما با اشاره به وعده دکتر روحانی در زمینه اختصاص جایگاه ویژه برای بیوتکنولوژی خاطر نشان کرد: امیدواریم کابینه‌ای را که انتخاب می‌کنند این دیدگاه را در دولتمردان ایجاد کنند.

وی افزود: در صورتی که این امر محقق شود مسئولیت محققان در این حوزه سنگین‌تر می‌شود ما امید داریم در 4 سال اول گیاهان تراریخت در سطح وسیعی بدون هیچ مانعی تولید شوند.

خوش خلق سیما تولید کودهای زیستی را از دیگر انتظارات جامه بیوتکنولوژیست در دولت جدید دانست و اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم از این فناوری در تولید گیاهانی که بتوان از آنها دارو تولید کرد استفاده کنیم. یا گیاهانی را تولید کنیم که پالایش زیستی داشته باشند و بتوانند آلودگی‌های نفتی و فلزات سنگین را جذب کند و به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه این انتظارات با برنامه ریزی و مدیریت صحیح اجرایی خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های خوبی در کشور است و قادر خواهیم بود که عقب ماندگیها را جبران کنیم.