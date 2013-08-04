اعلام رتبه های غیرواقعی در بیوتکنولوژی/ مقصر کیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد قره یاضی در نشست خبری چالشهای بیوتکنولوژی که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به تولید 14 میلیون تنی گندم در سال گذشته و سال جاری در کشور افزود: این آمار در حالی اعلام می‌شود که بر اساس اعلام وزارت بازرگانی 3.3 میلیون تن و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 5.6 میلیون تن گندم خریداری شده است که تفاوت فاحشی میان این ارقام وجود دارد.



رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی و انجمن زراعت و اصلاح نباتات با اشاره به نامگذاری سال 91 با عنوان حمایت از کار و تولید ایرانی اظهار داشت: علی رغم این نامگذاری در سال گذشته بالاترین میزان واردات تاریخ کشور در گندم را داشتیم و برای اولین بار گندم رتبه اول واردات کشور را به خود اختصاص داد و 6 قلم از 10 قلم کالای رتبه اول تا دهم به کالاهای کشاورزی اختصاص یافت.



وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار 16 میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: در صورتی که اگر 14 میلیون تن گندم در کشور تولید شود نیازی به واردات گندم نیست.



قره یاضی به سیاست‌های دولت دهم در حوزه کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: کشاورزی به ورطه هلاکت کشانده شد و به آب‌های زیر زمینی زیادی فشار وارد شد تاجایی که امروز 10.5 میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب داریم. همانطور که مشاهده می‌شود دریاچه ارومیه به عنوان یک فاجعه زیست محیطی مطرح است و تنها یک سوم از این دریاچه باقی مانده است.



رتبه‌های غیرواقعی ایران در حوزه بیوتکنولوژی



رئیس انجمن ایمنی زیستی به بیان رتبه‌های اعلام شده ایران در حوزه بیوتکنولوژی پرداخت و یادآور شد: رتبه جهانی ایران در حوزه بیوتکنولوژی از 33 به 14 ارتقا یافته است و این جهش را نشان دهنده جهش علمی ایران قلمداد کرده اند.



وی با اشاره به رتبه واقعی بیوتکنولوژی ایران بر اساس پایگاه علم سنجی سایماگو که یکی از پایگاههای مورد تأیید دولت دهم است و بارها از آن در سایر رتبه بندها نام برده شده است، اضافه کرد: با مراجعه‌ای که به این پایگاه شد، رتبه ایران بر اساس آخرین آمار ارائه شده برای سال 2011 بین 13 تا 139 بوده است.



قره یاضی در این خصوص توضیح داد: یک پایگاه علم سنجی شاخص‌های مختلفی را بررسی می‌کند و ما در بیوتکنولوژی تنها جایی که بر اساس پایگاه علم سنجی سایماگو رتبه 13 را داریم در حوزه تعداد مقالات است ولی اگر رتبه بندی بر اساس ارجاعات و به ویژه ارجاعات به ازای هر مقاله انجام شود رتبه 24 را برای ارجاعات و رتبه 92 را برای میانگین ارجاعات به ازای هر مقاله داریم.



وی رتبه بیوتکنولوژی ایران در شاخص H را 39 دانست و خاطر نشان کرد که این رتبه در طول 10 سال ثابت مانده است.



قره یاضی با اشاره به رتبه شاخص ارجاعات به ازای هر مقاله ایران در حوزه بیوتکنولوژی گفت: ایران در سال 2007 در این شاخص رتبه 50 را در دنیا کسب کرد ولی در سال 2011 به رتبه 92 تنزل یافت.



عدم ارجاع به مقالات ایرانی طی 15 سال



وی با بیان اینکه از تعداد 154 هزار و 748 مقاله قابل ارجاع در سال‌های 1996 تا 2011 حتی یک ارجاع هم نداشته است، اظهار داشت: این آمار نشان می‌دهد که 28 هزار و 435 مقاله در سال 2011 حتی یک ارجاع نداشته است.

به گفته رئیس انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات نسبت مقالات بدون ارجاع به کل مقالات از 7.5 درصد در سال 2005 به 18.3 درصد در سال 2011 افزایش داشته است.



گزارش ممیزی معاونت علمی در حوزه مهندسی کشاورزی



قره یاضی به گزارش طرح ممیزی مهندسی کشاورزی خاطر نشان کرد: در این گزارش آمده است که هم اندیشی نخبگان و متخصصان کشور برای بررسی نقاط ضعف، قوت و فرصت‌ها و تهدیدها در مورد نامناسب بودن مدیریت بیوتکنولوژی کشور به طور عام و مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی به طور خاص به اجماع رسیده است.



وی ادامه داد: در این گزارش همچنین ذکر شده است که با وجود آنکه تعداد مقالات انگلیسی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی بیشتر است، آرژانتین سالانه 24 میلیون هکتار سطح زیر کشت خود را به مهندسی ژنتیک اختصاص داده است ولی ایران سالانه بخش عظیمی از 5 میلیارد دلار خرید محصولات تراریخته را از آرژانتین وارد می‌کند.





رتبه بیوتکنولوژی ایران از نظر Scienc American



قره یاضی با استناد به گزارش سالیانه World View وابسته به Scienc American خاطر نشان کرد: بر اساس این گزارش برای ایران در میان 54 کشوری که مورد مقایسه قرار گرفته است هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشده است تا مورد مقایسه قرار گیرد.



رئیس انجمن ایمنی زیستی یکی از شاخص‌های رتبه بندی را درآمد دانشگاه‌ها و موسسات عمومی از ثبت پتنت دانست و یادآور شد: بر این اساس در سال‌های بین 96 تا 2010 درآمد دانشگاه‌ها و موسسات عمومی از طریق فروش پتنت 199 میلیارد تا 386 میلیارد دلار بوده است که کشورهای آمریکا، هلند، ژاپن، ایتالیا، ایرلند، کانادا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه و آلمان در صدر قرار دارند.



قره یاضی به بررسی وضعیت کشورها از لحاظ شاخص قوت عمومی کشور در حوزه بیوتکنولوژی (Intensity) پرداخت و افزود: در این شاخص که شامل 7 شاخص چون میزان گردش مالی، تعداد ثبت اختراعات، بودجه تحقیق و توسعه و توانمندی‌های شرکت‌ها در حوزه بیوتکنولوژی می‌شود کشور دانمارک رتبه برتر را دارد و پس از آن کشورهای آمریکا، استرالیا، سوئیس، ایرلند، اسپانیا و مجارستان قرار گرفته‌اند.



تنها شاخصی که ایران را در زیست فناوری در رده‌های بالا قرار داده است

این محقق زیست فناوری خاطرنشان کرد: بر اساس این رتبه بندی ایران تنها در فرار مغزها رتبه اول را از آن خود کرده است.



قره یاضی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش OECD، نه درصد دانشجویانی تحصیلات تکمیلی کانادا را ایرانیان شکل می‌دهد و اظهار داشت: بر اساس گزارش آماری مربوط به ارتش آمریکا بالاترین رتبه در سال 2010 تا 2011 از نظر دانشجویان خارجی که دکتری خود را در آمریکا دریافت می‌کنند و تمایل ندارند به کشور خود بازگردند ایران در جایگاه‌‌های بالا قرار دارد در حالی که این آمار در ابتدای دولت نهم 4 بوده است.

مقصر کیست؟

وی دلایل تنزل رتبه ایران در حوزه بیوتکنولوژی را سوء مدیریت دانست و گفت: به دلیل وجود برخی مدیران فناوری هراس و ناشایسته سالاری، ایران در توسعه بیوتکنولوژی با مشکل مواجه شده و حتی به طور میانگین در میان 54 کشور اول دنیا در حوزه تولید محصولات تراریخته و بیوتکنولوژی جایگاهی نداشته باشد.

آیا گلخانه تراریخته گلوگاه بیوتکنولوژی است؟

رئیس انجمن ایمنی زیستی به شرایط راه اندازی گلخانه تراریخت که به تازگی و در آخرین روزهای دولت دهم از آن رونمایی شد، اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی گلخانه تراریخت باید به گونه‌ای باشد که نه دانه و یا گرده گیاهان از آن خارج شود و نه خاک آلوده به آن وارد شود این در حالی است که در گلخانه تراریختی که پس از 8 سال وقفه راه اندازی شده این شرایط حاکم نیست.

قره یاضی با تاکید بر اینکه قرار بود این گلخانه سطح 3 باشد، ادامه داد: این گلخانه از سطح 3 به سطح 2 تنزل یافت ضمن آنکه با دو برابر قیمت نسبت به 8 سال قبل راه اندازی شد.

وی با طرح این سوال که آیا راه اندازی گلخانه تراریخت گلوگاه بیوتکنولوژی کشور است، اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که گلوگاه و مشکل اصلی امروز محققان در زیست فناوری گلخانه تراریخت نیست اما افرادی که ادعا می کنند این گلخانه گلوگاه است و مشکلات با آن برطرف می شود، پس حداقل به این پرسش پاسخ دهند که چرا راه اندازی آن را 8 سال به تعویق انداخته‌اند. آنها باید امروز جوابگو باشند.

توضیحات درباره کذب بودن انتشار نامه 3500 استاد به روحانی

مدیر گروه فناوری‌های نو مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به امضای 3 هزار و 545 اعضای هیات علمی خطاب به دکتر روحانی رئیس جمهور، گفت: در این نامه آمده است در صورتی که مدیریت دستگاه بسیار مهم (وزارت علوم) به فرد و یا طیف حاشیه ساز واگذار شود در این صورت نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها به مقابله برخواهند خواست و تنش و درگیری به خیابان‌ها کشیده خواهد شد.

قره یاضی با تاکید بر اینکه بررسی‌های ما نشان داد که این نامه جعلی است، ادامه داد: به عنوان مثال دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رسما اعلام کرده است که 13 نفر از اساتیدی که نام آنها در این لیست آمده است عضو هیات علمی این دانشگاه نیستند ضمن آنکه با تماس با برخی از اعضای هیات علمی این نامه بدون هماهنگی با این افراد نوشته شده است و این اساتید از محتوای نامه بی اطلاع بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اساتیدی که نام وی در این لیست وارد شده مرحوم شده است، اظهار داشت: علاوه بر این 150 نفر از اعضای هیات علمی که اسامی آنها در این لیست آمده 2 تا 3 بار نامشان تکرار شده است و معاون پژوهشی دانشگاه تبریز هم طی نامه رسمی اعلام کرده است که حتی از چنین نامه ای بی اطلاع است.