خسرو نقیبی که همراه با آرش خوشخو مشغول نگارش متن سریال ویژه محرم با نام "سالار" است درباره آخرین وضعیت فیلمنامه این اثر مناسبتی شبکه دو به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 10 قسمت از متن کار آماده شده و تعداد کل قسمتها بین 25 تا 30 خواهد بود. نام اولیه سریال "آب و خاک" بود و درباره حاج غلامحسین سالار است که یکی از مردهای سنتی تهرانی است.
وی با اشاره به دیگر سریالهای مناسبتی این ایام اظهار کرد: این قصه پیچیدگیهای بیشتری دارد و ما سعی کردیم درام تازهتری را شکل دهیم؛ یک درام معاصر که کاراکترهای مختلفی دارد و به مرور زمان متوجه میشویم شخصیت اصلی رازی در گذشته دارد که طی سالها آن را از همه پنهان کرده است. اتفاقات متعددی باعث میشود این راز سر به مهر فاش شود، موضوعی که به سالهای دهه 60 و زمان جنگ برمیگردد.
نقیبی که نگارش نیمی از سریال محرمی شبکه دو در سال گذشته با نام "یه تیکه زمین" را برعهده داشت، در این باره توضیح داد: آشنایی من با محمدعلی اسلامی تهیهکننده "سالار" در همان سریال شکل گرفت. "یه تیکه زمین" وارد مرحلهای شده بود که کرمپور کارگردان نسبت به برخی تغییرات احساس نیاز میکرد، اول قرار بود کار بازنویسی شود اما با افزایش حجم تغییرات، من از نیمه قصه به بعد را دوباره نوشتم.
این نویسنده یادآور شد: "سالار" با اتمام نگارش، برای پخش پس از عاشورا (24 آبان) آماده میشود و تا اربعین (دوم دی) روی آنتن خواهد بود.
پس از "فرات" (پخش شده در محرم 90) و "یه تیکه زمین" (محرم 91)، سریال "سالار" سومین اثری است که به تهیهکنندگی محمدعلی اسلامی برای پخش در ایام محرم از شبکه دو سیما تولید خواهد شد.
بلاتکلیفی سریال پلیسی "حافظ"
وی همچنین به فیلمنامه دیگری به نام "حافظ" اشاره کرد که یک سریال پلیسی 26 قسمتی است و با وجود اعمال زمان دو ساله برای نگارش آن، آغاز تولید این پروژه به تهیهکنندگی سیدمحمود رضوی هنوز به سرانجام نرسیده است.
این فعال مطبوعاتی در پایان عنوان کرد: مدیریت سابق سیمافیلم با جلوگیری از تولید این مجموعه زحمات دو ساله من در نگارش یک متن دشوار و عزم تهیهکننده برای تولید یک سریال پلیسی بالاتر از استانداردهای رایج را به باد داد.
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