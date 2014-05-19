محمدعلی اسلامی تهیهکننده «سالار» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این مجموعه تلویزیونی گفت: بازنویسی 80 درصد از فیلمنامه این اثر توسط خسرو نقیبی انجام شده و تا اول خرداد پیشتولید کار آغاز میشود.
وی برخورداری از فیلمنامه خوب را گام نخست موفقیت مجموعههای تلویزیونی دانست و افزود: همه تلاش ما این است که فیلمنامه خوبی داشته باشیم، بازنویسی این اثر با دقت و وسواس خاصی در حال پیگیری است و خوشبختانه تا امروز نتیجه مطلوب حاصل شده است.
پیشنهاد ساخت «سالار» حین بازنویسی «یه تیکه زمین»
تهیهکننده مجموعههای تحسینشدهای چون «رعنا» و «زیر تیغ» درباره روند کامل شدن قصه «سالار» توضیح داد: سال 92 در جریان بازنویسی فیلمنامه «یه تیکه زمین» آرش خوشخو و خسرو نقیبی پیشنهاد ساخت این سریال مناسبتی را مطرح کردند، من هم که با قلم این دو نویسنده آشنا بودم، طرح را مطالعه کردم و از قصه خوشم آمد. بنابراین تصمیم گرفتم با همکاری خودشان «سالار» را بسازم.
اسلامی درباره انتخاب عوامل این سریال گفت: هنوز درباره بازیگران این سریال مناسبتی به نتیجه قطعی نرسیدهایم، اما پیگیریها در حال انجام است و تا پایان خرداد تکلیف همه عوامل «سالار» روشن خواهد شد.
قصه «سالار» شیرین است و مردم خوششان میآید
وی یادآور شد: این سریال از قصهای شیرین و فیلمنامهای قوی برخوردار است و اگر بتوانیم در جریان تولید از حضور بازیگرها و عوامل خوب و متخصص بهره ببریم، بدون تردید مردم این اثر تلویزیونی را دوست خواهند داشت.
اسلامی مجموعه تلویزیونی «سالار» را در 30 قسمت 30 دقیقهای برای پخش در ایام محرم از شبکه دو سیما به کارگردانی مهدی کرمپور تهیه میکند.
این مجموعه تلویزیونی روایت زندگی فردی به نام «سالار» است که مدیریت یک موسسه مالی و اعتباری را بهعهده دارد. او مردی خیر و مردمدار است که تکیهاش در عزای حسینی رونق کمنظیری دارد، اما راز سر به مهری در دل پنهان کرده است.
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