دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با سخنگوی وزارت خارجه ایران/ دیدار روحانی و پوتین در بیشکک

به گزارش خبرگزاری مهر، عراقچی در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت کنونی روابط دو جانبه در زمینه های مختلف و تاکید بر وجود ظرفیتهای قابل توجه استفاده نشده برای گسترش همکاریهای فی ما بین، ابراز امیدواری نمود که روابط دو کشور در دولت آینده حفظ و تقویت گردد.



مورگولوف نیز حضور رئیس دومای روسیه در مراسم تحلیف روحانی را نشان دهنده اهمیت روابط دو جانبه برای کشورش دانست و بر ضرورت حفظ و توسعه مناسبات طرفین در دوران جدید تاکید کرد.

وی با اشاره به تقویت همکاریهای دو کشور در سالهای اخیر، ابراز امیدواری نمود، روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس آتی شانگهای در بیشکک دیدار نمایند.