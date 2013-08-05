  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با سخنگوی وزارت خارجه ایران/ دیدار روحانی و پوتین در بیشکک

دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه با سخنگوی وزارت خارجه ایران/ دیدار روحانی و پوتین در بیشکک

مورگولف معاون وزیر امور خارجه روسیه که به همراه ناریشکین رئیس دومای این کشور جهت شرکت در مراسم تحلیف روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، با عراقچی معاون آسیا، اقیانوسیه و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عراقچی در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت کنونی روابط دو جانبه در زمینه های مختلف و تاکید بر وجود ظرفیتهای قابل توجه استفاده نشده برای گسترش همکاریهای فی ما بین، ابراز امیدواری نمود که روابط دو کشور در دولت آینده حفظ و تقویت گردد.

مورگولوف نیز حضور رئیس دومای روسیه در مراسم تحلیف روحانی را نشان دهنده اهمیت روابط دو جانبه برای کشورش دانست و بر ضرورت حفظ و توسعه مناسبات طرفین در دوران جدید تاکید کرد.

وی با اشاره به تقویت همکاریهای دو کشور در سالهای اخیر، ابراز امیدواری نمود، روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس آتی شانگهای در بیشکک دیدار نمایند.

کد مطلب 2110448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه