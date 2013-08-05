تبدیل عدم رعایت قوانین به یک هنجار خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا ميرزايي ظهر دوشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همكاري با اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در محل این اداره کل با بیان اینکه تعامل خوبی که بین آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ایجاد شده است و این امر نقش موثری در فرهنگ سازی قوانین در جامعه دارد، یادآور شد: ظرفیت عظیم آموزش و پرورش می تواند در همکاری با نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نقش آفرینی کند.

وی گفت: همه اقشار و مسئولان نهادها و سازمانها در برقراري و توسعه امنيت پايدار و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي داراي نقش هستند كه نقش آموزش وپرورش در اين خصوص از همه بالاتر و چشمگيرتر است.

فرمانده انتظامي استان سمنان همچنین با اشاره به نقش دانش آموزان و مسئولان آموزش و پرورش در پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي گفت: دشمنان اسلام با برنامه هاي متنوع سعي مي كنند دانش آموزان وجوانان ما را به انحراف بكشانند و آنان را دچار آسيب كنند.

وي تصريح كرد: تلاش مجدانه و عالمانه قشر فرهنگي ومسئولان آموزش پرورش درقالب برنامه هاي آموزشي، تقويت روحيه مذهبي دانش آموزان و جوانان برنامه دشمنان را خنثي مي كند.

میرزایی همچنين به برنامه در نظر گرفته شده آموزشي براي خانواده از جمله ارائه اطلاعات بيشتر به خانواده دانش آموزان در طول مسير خانه تا مدرسه اشاره كرد و افزود: نقش آموزش و پرورش در سازندگي افراد و جامعه و پيشگيري از معضلات اجتماعي بي بديل است.

فرمانده انتظامي استان سمنان، به تغيير رويكرد پليس از تهديد محوري به جامعه محوري اشاره و خاطر نشان كرد: در اين نگرش، كار فرهنگي سرلوحه برنامه هاي پليس در امور مختلف قرار دارد.

میرزایی با تاكيد بر بهره مندي از توان موجود آموزش و پرورش در كاهش و پيشگيري از معضلات اجتماعي اظهار داشت: با همين هدف سال قبل، شش هزار و ۳۹۶ نفر از اوليا و مربيان تحت آموزش هاي پيشگيرانه پليس قرار گرفتند.

وی گفت: كارشناسان انتظامي در قالب ۵۱۱ جلسه آموزش همگاني به ۷۰ هزار نفر از دانش آموزان مقاطع گوناگون تحصيلي، آموزش هاي مورد نياز را ارائه كردند.

فرمانده انتظامي استان سمنان از همكاري موثر مديران ، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش با پليس در اجراي طرح هاي گوناگون قدرداني كرد و گفت: آموزش و پرورش و نیروی انتظامی به منظور ارائه آموزش به دانش آموزان و آگاه سازی آنها از خطرات احتمالی در جامعه تعامل و همکاری خود را گسترش می دهند.

میرزایی تصریح کرد: در شرایطی که دسیسه های دشمن برای گمراه سازی جوانان کشور شناخته شده و یکی پس از دیگری نمایان می شود آگاه سازی دانش آموزان و جوانان و نوجوانان کشور از این فتنه ها امری ضروری و واجب است.

وی با بیان اینکه برگزاری کلاس های آموزشی برای دانش آموزان و آگاه سازی آنها در رابطه با خطراتی که آنها را تهدید می کند تاثیر بسزایی در کاهش حوادث و مشکلات فعلی دارد، افزود: هر واحد آموزشی که نیاز به کارشناسان نیروی انتطامی و کلاس های آموزشی داشته باشد کارشناسان ما آمادگی لازم را برای حضور در آنجا دارند.

فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه حجاب یکی از مسائلی است که امنیت دختران را در جامعه افزایش می دهد، از مربیان و معلمان مدارس خواست تا توجه بیشتری به مسئله حجاب دختران داشته باشند.

میرزایی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و ایجاد محیطی امن در اطراف مدارس بکار می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه نقش آموزش و پرورش در برقراري و توسعه امنيت پايدار بسیار چشمگير است گفت: برنامه هاي آموزشي انجام شده توسط كارشناسان انتظامي در مدارس با همكاري معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي بازتاب خوبي را در بين دانش آموزان در جهت ارتقاء آگاهي آنان در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بدنبال داشته است.

محمد بنائیان سفید از تعامل سازنده فرماندهی نیروی انتظامی با آموزش و پرورش ابراز خرسندی کرد و گفت: این تعامل و همکاری نقش مهمی را در امنیت دانش آموزان ایفا می کند و می تواند دانش آموزان را در برابر آسیب های اجتماعی بیمه نماید.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی سمنان زحمات بی شماری را در راستای ایجاد امنیت در سطح جامعه به ویژه در پیرامون محیط های ورزشی کشیده است، افزود: هم اکنون امنیت مناسبی در محیط اطراف مدارس حاکم است و این امر نتیجه زحمات نیروی انتظامی است.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان، تعامل با نيروي انتظامي را بسيار موثر دانست و تاكيد كرد: امروزه دانش آموزان با ديدن پليس، احساس آرامش مي كنند.

وی خاطرنشان كرد: ارتباط و تبادل اطلاعات و تجارب فرهنگيان و كارشناسان انتظامي، نقش موثري در ارتقاي فكري و اخلاقي، رشد انضباط اجتماعي و پيشگيري از ناهنجاري هاي رفتاري دارد.

بنائیان سفید، تعامل با پليس را به نفع نظام تعليم و تربيت دانست و گفت: تقويت مسئوليت پذيري و قانون مندي از آثار مهم اين ارتباط است.

در اين نشست تفاهم نامه همكاري دوجانبه به امضاي مديركل آموزش و پرورش استان سمنان و فرمانده انتظامي استان سمنان رسید.