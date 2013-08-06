مقابل فولاد مستحق باخت نبودیم/ نیازی به جذب شیث رضایی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی‌کهن بعد از شکست تیم صبا مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری اظهار داشت: ما از دو بازی گذشته حداکثر امتیاز را گرفتیم ولی امروز مقابل فولاد خوزستان مستحق باخت نبودیم. بازیکنان ما بازی را خوب شروع کردند و حتی چند فرصت گلزنی هم داشتند.

وی درباره داوری بازی هم تاکید کرد: صحنه‌ خطایی که منجر به گل فولاد خوزستان شد، مشکوک بود. همچنین خطای دقایق آخر بازی روی بازیکن ما مشکوک به پنالتی بود که کارشناسان باید درباره آن صحبت کنند.

سرمربی تیم صبای قم با اشاره به نزدیک بودن فاصله زمانی بازی هفته دوم و سوم یادآور شد: بازی برای هر دو تیم سنگین و سخت بود. به نظرم فاصله بازی هفته قبل و دیدارهای این هفته کم بود و این مسئله اثر خودش را نشان داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل حضور شیث رضایی در تمرینات صبا، تصریح کرد: رضایی فقط با ما تمرین می‌کند تا آمادگی خودش را حفظ کند. ما نیازی به جذب این بازیکن نداریم چون خط دفاعی صبا کامل است.

مایلی‌کهن در پایان درباره دیدار هفته آینده صبا با استقلال هم گفت: ذهنم در حال حاضر درگیر باخت با فولاد خوزستان است و به همین خاطر الان درباره بازی با استقلال صحبت نمی‌کنم.

تیم فوتبال صبای قم در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم سه‌شنبه شب به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت و با یک گل شکست خورد.