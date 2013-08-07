کشف فهرست ترور در یکی از مناطق قاهره/ السیسی و عدلی منصور در فهرست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فهرست ترور 83 شخصیت مصری که عموما مخالف اخوان المسلمین مصر هستند در یکی از مساجد منطقه ششم اکتبر در قاهره پیدا شده که اسامی "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت و "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر در آن بوده است.

گفته می شود روزنامه مصری الیوم السابع امروز چهارشنبه اسامی کامل این 83 شخصیت را منتشر خواهد کرد.

برخی منابع از وجود اسامی شخصیتهایی همچون "محمد البرادعی" معاون رئیس جمهور موقت ، "نجیب ساویروس" تاجر معروف، "ابراهیم عیسی"، "لمیس الحدیدی" ، "عمرو دیب" و "خالد صلاح" از شخصیتهای رسانه ای در این فهرست خبر می دهند.

منابع آگاه اعلام کردند: فهرست اسامی این 83 شخصیت توسط جوانی 21 ساله پیدا شده است. همچنین در پاکتی که این اسامی قرار داشته، نقشه هایی نیز بوده که در آنها مصر به پنج منطقه مجزا تقسیم شده است.

تحقیقات دستگاههای امنیتی بر روی این اسناد همچنان ادامه دارد.