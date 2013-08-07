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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

سرزمین مصر همچنان ناآرام است/

یک کشته و دهها زخمی در تظاهرات اسکندریه و بحیره/حبس 15 روزه 11 متهم حوادث المنیا

یک کشته و دهها زخمی در تظاهرات اسکندریه و بحیره/حبس 15 روزه 11 متهم حوادث المنیا

کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دهها نفر در حمله به تظاهرات طرفداران مرسی در اسکندریه و بحیره و حبس 15 روزه 11 متهم حوادث المنیا از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و اخوان المسلمین صبح امروز در اسکندریه و البحیره تظاهرات برپا کردند. گفته می شود افراد مسلح با سلاح های حاوی گلوله های ساچمه ای به هواداران اخوان المسلمین در منطقه غرب اسکندریه حمله کردند.

بر اثر این حمله یک نفر کشته و 29 نفر زخمی شده اند. الجزیره اعلام کرد که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری در این تظاهرات وارد عمل نشدند.

همچنین گفته می شود افراد مسلح به تظاهرات طرفداران محمد مرسی در شهر دمنهور در استان البحیره حمله کردند. شهر ایتای البارود در همین استان نیز شاهد حمله به معترضان بود که بر اثر آن 25 نفر زخمی شدند و حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد: دادستانی کل مصر در بررسی تحقیقات خود درباره حوادث طایفه ای شهر المنیا دستور حبس 11 متهم این پرونده را به مدت 15 روز صادر کرد.

کد مطلب 2111966

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