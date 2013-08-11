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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۲۱

عتیقه‌چی در گفتگو با مهر:

داوری فینال جهانی اسکیت هاکی تجربه گرانبهایی بود/ با وسایل دیگران قضاوت کردم!

داوری فینال جهانی اسکیت هاکی تجربه گرانبهایی بود/ با وسایل دیگران قضاوت کردم!

عضو کمیته جهانی داوران اسکیت هاکی که در دیدار نهایی مسابقات "این لاین" اسکیت هاکی قضاوت کرده بود، گفت: برای نخستین بار بود که رقابتی در این سطح را قضاوت می‌کردم و از تجربه گرانبهایی را کسب کرده‌ام.

رامین عتیقه‌چی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در مسابقات "ورلد گیمز" کلمبیا و قضاوت دیدار نهایی مسابقات "این لاین" اسکیت هاکی ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: این رقابتها از سطح بسیار بالایی برخوردار بود چرا که هشت تیم برتر جهان در آن حضور داشتند، من هم به عنوان داور آسیایی در آن حضور پیدا کردم و به قضاوت مسابقات پرداختم.

وی به مشکلاتش برای سفر به کلمبیا اشاره کرد و ادامه داد: سفر دشواری به این کشور داشتم. سفارت آلمان برایم ویزای ترانزیت صادر نکرده بود و مشکلات فراوانی پیش رویم قرار گرفته بود. از طرفی وقتی هم به کلمبیا رسیدم با بدشانسی چمدانم نرسید و سه روز با وسایل دیگران قضاوت کردم تا این که چمدانم را تحویل دادند.

مسئول انجمن اسکیت‌ هاکی ایران تصریح کرد: دیدار فینال را تیم‌های آمریکا و ایتالیا برگزار کردند که تیم آمریکا 3 بر 2 برنده شد و به مقام نخست دست یافت. بعد از این دیدار هم آمریکایی‌ها و هم ایتالیایی‌ها از نحوه قضاوت من تشکر کردند.

عتیقه‌چی همچنین گفت: پیش‌تر مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی را قضاوت کرده بودم اما این بار در بازی فینال حضور داشتم که تجربه بسیار مفیدی برایم بود. البته این دوره از مسابقات چون با حضور برترین‌های جهان برگزار می‌شد، از کیفیت بالایی برخوردار بود. تیم‌ها از نظر سرعت و تکنیک و تاکتیک در سطح بسیار خوبی بودند.

 

کد مطلب 2111803

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