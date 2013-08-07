تیم منتخب 98 قهرمان جام ستاره ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه فینال که در حضور بیش از 1500 تماشاگر برگزار میشد، ملی پوشان خاطرهساز ٩٨ با نتیجه ٥-٠ تیم هنرمندان را شکست دادند و برای دومین بار قهرمان جام ستارهها شدند. برای نود و هشتیها در این مسابقه کریم باقری، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، رضا شاهرودی و مهدی هاشمی نسب گلزنی کردند.
در بازی رده بندی نیز پرسپولیس ٣- ١ پاراگ را شکست داد و به عنوان سومی جام ستارهها رسید. رضا جباری، سهراب انتظاری و صفدر یوسفلو زننده سه گل تیم پرسپولیس بودند. در پایان چهارمین دوره جام ستارهها خداداد عزیزی با ١١ گل زده بهترین گلزن بازیها لقب گرفت.
بهترین بازیکن، بهترین دروازهبان و تیم اخلاق نیز امشب در مراسم اختتامیه جام ستارهها که با حمایت شرکت نفت سپاهان و مشارکت برج میلاد در برج میلاد تهران و در حضور ستارههای حاضر در مسابقات و همچنین رسانهها برگزار خواهد شد، معرفی میشوند.
تیم فوتبال منتخب 98 با پیروزی برابر هنرمندان عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های جام ستاره ها را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه فینال که در حضور بیش از 1500 تماشاگر برگزار میشد، ملی پوشان خاطرهساز ٩٨ با نتیجه ٥-٠ تیم هنرمندان را شکست دادند و برای دومین بار قهرمان جام ستارهها شدند. برای نود و هشتیها در این مسابقه کریم باقری، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، رضا شاهرودی و مهدی هاشمی نسب گلزنی کردند.
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