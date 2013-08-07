  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

عنوان سوم برای پرسپولیس؛

تیم منتخب 98 قهرمان جام ستاره ها شد

تیم منتخب 98 قهرمان جام ستاره ها شد

تیم فوتبال منتخب 98 با پیروزی برابر هنرمندان عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های جام ستاره ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه فینال که در حضور بیش از 1500 تماشاگر برگزار می‌شد، ملی پوشان خاطره‌ساز ٩٨ با نتیجه ٥-٠ تیم هنرمندان را شکست دادند و برای دومین بار قهرمان جام ستاره‌ها شدند. برای نود و هشتی‌ها در این مسابقه کریم باقری، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، رضا شاهرودی و مهدی هاشمی نسب گلزنی کردند.
 
در بازی رده بندی نیز پرسپولیس ٣- ١ پاراگ را شکست داد و به عنوان سومی جام ستاره‌ها رسید. رضا جباری، سهراب انتظاری و صفدر یوسفلو زننده سه گل تیم پرسپولیس بودند. در پایان چهارمین دوره جام ستاره‌ها خداداد عزیزی با ١١ گل زده بهترین گلزن بازیها لقب گرفت.
 
بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و تیم اخلاق نیز امشب در مراسم اختتامیه جام ستاره‌ها که با حمایت شرکت نفت سپاهان و مشارکت برج میلاد در برج میلاد تهران و در حضور ستاره‌های حاضر در مسابقات و همچنین رسانه‌ها برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.

کد مطلب 2112126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها