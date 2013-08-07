تیم منتخب 98 قهرمان جام ستاره ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه فینال که در حضور بیش از 1500 تماشاگر برگزار می‌شد، ملی پوشان خاطره‌ساز ٩٨ با نتیجه ٥-٠ تیم هنرمندان را شکست دادند و برای دومین بار قهرمان جام ستاره‌ها شدند. برای نود و هشتی‌ها در این مسابقه کریم باقری، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، رضا شاهرودی و مهدی هاشمی نسب گلزنی کردند.



در بازی رده بندی نیز پرسپولیس ٣- ١ پاراگ را شکست داد و به عنوان سومی جام ستاره‌ها رسید. رضا جباری، سهراب انتظاری و صفدر یوسفلو زننده سه گل تیم پرسپولیس بودند. در پایان چهارمین دوره جام ستاره‌ها خداداد عزیزی با ١١ گل زده بهترین گلزن بازیها لقب گرفت.



بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و تیم اخلاق نیز امشب در مراسم اختتامیه جام ستاره‌ها که با حمایت شرکت نفت سپاهان و مشارکت برج میلاد در برج میلاد تهران و در حضور ستاره‌های حاضر در مسابقات و همچنین رسانه‌ها برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند.