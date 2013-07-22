به گزارش خبرگزاری مهر در این شب از رقابت ها پرسپوليس كه با تركيب رضا جباري، سهراب انتظاري، مهدي تارتار، حسين عبدي و حسن خان محمدي پاي در جام ستاره ها گذاشته اند با گلزني سهراب انتظاري و سعيد نعيم آبادي ٢-١ قهرمان دوره گذشته، پدر خوب را شكست داد و شش امتيازي شد.

در مسابقه دوم نيز استقلال و پاراگ به مصاف هم رفتند كه در اين بازي جذاب پاراگ با درخشش عادل فردوسي پور ٣-١ استقلال را از پيش رو برداشت. فردوسي پور در اين مسابقه گل دوم پاراگ را به زيبايی وارد دروازه استقلال كرد. با نتايج به دست امده در گروه يك جام ستاره ها پرسپوليس ٦ امتيازي شد و استقلال و پاراگ ٣ امتيازي هستند. بدين ترتيب مسابقه پنجشنبه استقلال و پرسپوليس در جام ستاره ها حساسيت دو چنداني پیدا کرد.