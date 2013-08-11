محمدرضا کشوریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال صبا مقابل استقلال در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: از بازیکنان صبا راضی هستم. با وجود اینکه چند نفر از بازیکنان ما زیر 20 سال بودند ولی آنها هرچه داشتند در زمین گذاشتند. متاسفانه روی یک حادثه گل خوردیم و توپهایمان به گل تبدیل نشد.
وی ادامه داد: اگر مهدی رحمتی درون دروازه استقلال نبود، این تیم حداقل سه گل میخورد. در نیمه دوم استقلال اصلا صاحب موقعیت نشد و چیزی برای گفتن نداشت.
مدیرعامل باشگاه صبا در پاسخ به این سئوال که آیا با دومین شکست متوالی، این تیم شرایط بدی پیدا نخواهد کرد؟ گفت: محمد مایلی کهن در تیم صبا خوب کار کرده است و ما قطعا با او کار را ادامه خواهیم داد. من خودم فوتبالی هستم و گوش به گمانه زنیها برای برکناری مربیان نمیدهم. از مایلیکهن هم مثل صمد مرفاوی حمایت میکنیم چون به او اعتماد و اطمینان داریم.
کشوریفرد با بیان اینکه نمیتوان با سه، چهار بازی عملکرد سرمربی را نقد کرد، افزود: تازه اول فصل هستیم و صحبت کردن از تغییر سرمربی اصلا درست نیست. اگر اینطور باشد که باید همه تیمها سرمربی خود را عوض کنند! ضمن اینکه دو شکست ما هم مقابل دو تیم خوب لیگ یعنی فولاد و استقلال رقم خورده است.
وی در خصوص از دست رفتن پنالتی رضا عنایتی مقابل استقلال هم خاطرنشان کرد: به نظرم رحمتی دست رضا را خواند. با این حال عنایتی در زمین خیلی زحمت کشید و دوندگی زیادی داشت.
مدیرعامل باشگاه صبا در پایان با اعلام حمایت از کسر امتیاز از باشگاههایی که تماشاگرانشان فحاشی میکنند، گفت: اگر با همه باشگاهها اینطور برخورد شود، موردی ندارد. باید این فرهنگسازی از یک جایی شروع شود. همه ما مخالف فحاشی هستیم و اگر بخواهند، میتوانیم این فحاشیها را از ورزشگاهها جمع کرد.
تیم فوتبال صبا شنبه شب در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال رفت و با یک گل مغلوب آبی پوشان شد.
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