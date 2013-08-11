نقش مهم خبرگزاري مهر در حوزه اطلاع رساني در بيجار/ خبرنگاران بازوان توانمند جامعه هستند

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت نام و یاد شهید محمود صارمی و تمام شهدای خبرنگار، اظهار کرد:رسالت خبرنگار اطلاع رسانی در عرصه‌های مختلف جامعه بوده و خبرنگاران چشم بینای جامعه و بازوي توانمند دستگاه‌هاي اجرايي هستند.

وی افزود: کار یک خبرنگار خطیر است و خداوند متعال هم به قلم قسم خورده است، در واقع خبرنگار پل ارتباطی مردم با نظام اسلامی است و می تواند قلمش در راستای احیای معارف دین و ارزشهای انقلابی اثرگذار باشد.

وي گفت: خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم پيام‌رساني در معماري فرهنگي جامعه و ارايه اطلاعات صحيح مي‌باشند و تجليل از خبرنگار تجليل از ارش‌ها است و براي پيشرفت فرهنگي و اهميت اين جبهه بايد جايگاه خبرنگار را دريابيم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران این شهرستان افزود: خبرنگاران پر تلاش بیجار همواره تلاش كرده اند تا خدمات نظام را به اطلاع‌ مردم برسد و در این میان خبرگزاری مهر در شهرستان طی چند سال اخیر با رصد مستمر اخبار رسالت اطلاع رسانی خود را به خوبی ایفا کرده است.

حجت الاسلام مختاری نیا تاکید کرد: از خبرگزاری مهر انتظار می رود همانند گذشته در راستای برطرف کردن و شناسایی نقاط ضعف شهرستان گام بردارد وبا قلم فرسایی خود نیازهای مهم شهرستان را پیگیری کرده و روند پیشرفت شهرستان را سرعت ببخشند.

وي در پايان گفت: خوشبختانه خبرگزاري مهر چه در سطح كشور و چه در كردستان فعاليت هاي خوبي را در عرصه اطلاع رساني انجام داده و انتظار مي رود كه اين روند با جديت دنبال و پيگيري شود.