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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

حجت الاسلام مختاري نيا:

نقش مهم خبرگزاري مهر در حوزه اطلاع رساني در بيجار/ خبرنگاران بازوان توانمند جامعه هستند

نقش مهم خبرگزاري مهر در حوزه اطلاع رساني در بيجار/ خبرنگاران بازوان توانمند جامعه هستند

بیجار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار گفت: خبرگزاری مهر در شهرستان بیجار نقش خود را در راستاي اطلاع رساني به موقع به خوبی ایفا کرده است.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت نام و یاد شهید محمود صارمی و تمام شهدای خبرنگار، اظهار کرد:رسالت خبرنگار اطلاع رسانی در عرصه‌های مختلف جامعه بوده و خبرنگاران چشم بینای جامعه و بازوي توانمند دستگاه‌هاي اجرايي هستند.

وی افزود: کار یک خبرنگار خطیر است و خداوند متعال هم به قلم قسم خورده است، در واقع خبرنگار پل ارتباطی مردم با نظام اسلامی است و می تواند قلمش در راستای احیای معارف دین و ارزشهای انقلابی اثرگذار باشد.

وي گفت: خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم پيام‌رساني در معماري فرهنگي جامعه و ارايه اطلاعات صحيح مي‌باشند و تجليل از خبرنگار تجليل از ارش‌ها است و براي پيشرفت فرهنگي و اهميت اين جبهه بايد جايگاه خبرنگار را دريابيم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران این شهرستان افزود: خبرنگاران پر تلاش بیجار همواره تلاش كرده اند تا خدمات نظام را به اطلاع‌ مردم برسد و در این میان خبرگزاری مهر در شهرستان طی چند سال اخیر با رصد مستمر اخبار رسالت اطلاع رسانی خود را به خوبی ایفا کرده است.

حجت الاسلام مختاری نیا تاکید کرد: از خبرگزاری مهر انتظار می رود همانند گذشته در راستای برطرف کردن و شناسایی نقاط ضعف شهرستان گام بردارد  وبا قلم فرسایی خود نیازهای مهم شهرستان را پیگیری کرده و روند پیشرفت شهرستان را سرعت ببخشند.

وي در پايان گفت: خوشبختانه خبرگزاري مهر چه در سطح كشور و چه در كردستان فعاليت هاي خوبي را در عرصه اطلاع رساني انجام داده و انتظار مي رود كه اين روند با جديت دنبال و پيگيري شود.

کد مطلب 2113229

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