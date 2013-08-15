بازديد استاندار کردستان از دفتر خبرگزاری مهر/ از نقدهاي منصفانه و عالمانه خبرنگاران استقبال مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی استاندار كردستان با همراهي مدير كل تبليغات اسلامي كردستان و همچنني مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ظهر پنج شنبه به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان بازدید کرد.

وی در این حاشیه این بازدید گفت: خبرنگاران رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و بر اساس رسالت کاری خود در ترویج فرهنگ پاسخگویی مدیران به جامعه و افکار عمومی نقش اساسی ایفا می کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: برقراری ارتباط نزدیک بین مسئولان استان با آحاد جامعه به عنوان فرهنگ پاسخگویی و خدمتگزاری بی منت باید سرلوحه فعالیت های مدیران باشد.

شهبازی یادآور شد: نگه داشتن حرمت و جایگاه خبرنگاران و استقبال از انتقادهای سازنده این قشر تاثیرگذار را همیشه به مدیران استان توصیه کرده ایم البته خبرنگاران نیز باید از قدرت رسانه ای خود در راستای توسعه همه جانبه استان با درج اخبار واقعی از خدمات صورت گرفته و انتقادهای سازنده به دور از تخریب عملکرد همه مدیران و کلی گویی، شفاف و دقیق، مسایل و مشکلات دستگاه های اجرایی را مطرح و برای رشد استان اخلاق حرفه ای خود را رعایت کنند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران کردستانی در رشد همه جانبه استان ادامه داد: خبرنگاران نباید با نگاه تخریب و بیان حرف های کذب از سوی تعدادی از افراد بی اطلاع شرایط را برای سوء استفاده رسانه ها بیگانه فراهم آورند.

استاندار كردستان با بيان اينكه هر فردي كه در يك جايگاه مشخص قرار مي گيرد داراي نقاط ضعف و قوتي است، گفت: انتظار مي رود كه در كنار بيان نقاط ضعف زمينه براي اطلاع رساني از خدمات صورت گرفته به اقشار مختلف مردم كردستان نيز فراهم شود.

وي با بيان اينكه از نقدهاي منصفانه خبرنگاران رسانه هاي جمعي كردستان استقبال كرده و مي كند، عنوان كرد: انتظار ما اين است كه در يك فضاي دوستانه و همراه با آرامش زمينه براي توسعه و پيشرفت همه جانبه استان كردستان فراهم شود.

رسالت اصلي خبرنگاران صيانت از ارزش هاي دين اسلام است

در ادامه این نشست مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: رسالت اصلي خبرنگاران صيانت از ارزش هاي دين اسلام و انقلاب اسلامي ايران است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری گفت: اطلاع رساني صحيح مهمترين رسالت خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه هاي مجازي است.

وی در ادامه افزود: با توجه به سفارشات دين اسلام خبرنگاران بايد از افراط و تفريط در عرصه اطلاع رساني و خبر پرهيز كنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کريم به قلم قسم خورده و اين نشان دهنده اين است که شغل خبرنگاري حرفه اي مقدس و خطير است، بنابرين خبرنگاران بايد در راستاي بيداري و روشنگري در سطح جامعه قلم بزنند.

حجت الاسلام صفی یاری امانتداري، اطلاع رساني دقيق، تعهد و تخصص را مهمترين رسالت‌ يك خبرنگار دانست و یادآرو شد: خبرنگاران بايد در خبررساني دقت کافي داشته و از انتشار اخبار غيرواقعي خوداري کنند تا اعتماد مردم را به رسانه ها جلب کنند.

وی ادامه داد: اگر خبر بر مبناي آگاهي، پژوهش، تحقيق و صداقت نگارش شود مطمئنا منجر به پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه می شود.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان با بيان اينكه امروز به بركت سفر مقام معظم رهبري اقدامات خوبي در اين استان به ويژه در بخش فرهنگي صورت گرفته است، گفت: انتظار مي رود كه اين اقدامات و تلاش ها به صورت مناسبي اطلاع رساني شود.

نقد نقاط ضعف مديران را نبايد به پاي انتقاد از نظام اسلامي نوشت

همچنین سرپرست دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان نیز در این نشست اظهار داشت: مسئولان استان باید انتقاد پذیر باشند چرا که خبرنگاران در راستای توسعه و ارتقاء شاخص های کمی و کیفی استان مدیران را نقد می کنند و هدفي جزو توسعه و پيشرفت كردستان ندارند.

آرمان نصرالهی گفت: در استان مدیر کارآمد و لایق بسیاری وجود دارد و این جای امیدواری است و نباید کم کاری بعضی از مدیران استان را به پای نظام نوشت و به همين دليل انتظار ما اين است كه مديران به جاي توجيه نقاط ضعف به دنبال پوشش آنها باشند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه نسبت به گذشته خدمات ارزنده ای در کردستان انجام گرفته و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد، بیان کرد: کردستان هنوز با شاخص های توسعه دیگر استان های هم جوار فاصله دارد و اين فاصله ها را بايد با كار و تلاش بيشتر جبران كرد.

گفتنی است در پایان این دیدار از خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان كردستان با اهداء لوح تقدير و جايزه نقدي تجلیل به عمل آمد.