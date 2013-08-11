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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

ابراز امیدواری رئیس جمهور منتخب پاکستان به سفر به تهران

ابراز امیدواری رئیس جمهور منتخب پاکستان به سفر به تهران

ممنون حسین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به ایران سفر کند تا راه‎های توسعه روابط دوجانبه بین دو همسایه مسلمان بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بیزنس ریکوردر"، حسین در دیدار روز شنبه با مهدی سبحانی -سرکنسول ایران در کراچی- گفت که امیدوار است با سفر در آینده نزدیک به تهران و دیدار با مقامات عالی رتبه ایرانی، روابط دو کشور بهبود یابد.

مراسم تحلیف حسین روز 8 سپتامبر 2013 (17 شهریور) برگزار خواهد شد.

سایت پاکستانی همچنین افزود: "ایران و پاکستان مرتباً هیات‎هایی ارسال می کنند و دو کشور همسایه به دنبال گسترش مراودات تجاری دوجانبه هستند."

"در ماه مارس، ایران و پاکستان رسماً فاز ساخت پروژه لوله گازی چند میلیارد دلاری که قرار است منابع غنی گازی ایران را به کشور مسلمان نیازمند به انرژی منتقل کند؛ افتتاح شد."

مراسم با حضور محمود احمدی نژاد -رئیس جمهور سابق- و آصف علی زرداری -همتای پاکستانی- در شهر چابهار برگزار شد.

کد مطلب 2113358

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