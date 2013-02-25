پاکستان مشتری گاز مایع ایران شد/ آغاز مذاکرات دو جانبه در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند روز از توقف ترانزیت گاز مایع ترکمنستان، پاکستان خواستار واردات این محصول استراتژیک نفتی از ایران شده است.



بر این اساس با بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاهی و افزایش ظرفیت تولید گازمایع در اکثر پالایشگاه نفت کشور، ایران به زودی قرارداد جدیدی برای صادرات این فرآورده نفتی با ذولت پاکستان امضا می کند.



از این رو در آستانه سفر آصف علی زرداری رئیس‌ جمهوری پاکستان به تهران، از امروز هفتم اسفند ماه دور جدید مذاکرات دو کشور با هدف امضای قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت صادرات گازمایع آغاز شده است.



در این دور از مذاکرات که بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مسئولان وزارت انرژی و منابع طبیعی پاکستان آغاز شده است در خصوص تعیین قیمت و نحوه انتقال این فرآورده نفتی بحث و مذاکره خواهد شد.



در حال حاضر با بهره بردایر از نخستین ایستگاه صحرایی سوخت رسانی کشور در استان سیستان و بلوچستان و اتصال انبارهای نفتی این منطقه به بکه ریلی امکان صادرات گاز مایع تا مبادی مرزی ایران و پاکستان در جنوب شرق کشور وجود دارد.



از سوی دیگر با راه اندازی طرح های جدید بهینه‌سازی و توسعه در پالایشگاه های نفت امام خمینی شازند، تهران، لاوان و آبادان هم ظرفیت تولید گازمایع کشور افزایش یافته است به طوری‌که هم اکنون ظرفیتی تولید این محصول نفتی از مصرف آن پیشی گرفته است.



رسانه‌های پاکستانی هم امروز با انتشار گزارش‌هایی اعلام کرده اند که رستم قاسمی وزیر نفت ایران در جریان مذاکرات دو کشور در اسلام آباد پیشنهاد فروش گازمایع با قیمت 30 دلار به ازای هر تن را به وزارت انرژی پاکستان ارائه کرده است.



گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که در مرحله اول، ایران روزانه 10 هزار تن LPG با قیمت 30 دلار به ازای هر تن به پاکستان صادر کند و پس از آن، این میزان افزایش یابد.



از سوی دیگر پیش بینی می شود در صورت دستیابی دو طرف به یک توافق نسبی در اسفند ماه سالجاری تفاهم نامه مشترکی بین ایران و پاکستان با موضوع صادرات گاز مایع امضا شود.



سیدحمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از دلایل توقف ترانزیت گازمایع از ترکمنستان برنامه ایران برای صادرات این محصول نفتی است، گفته بود: با راه اندازی طرح های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید گازمایع ایران به شدت افزایش یافته است.



به گزارش مهر، در بهمن ماه سالجاری با راه اندازی مرحله دوم فاز سوم طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان و فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند ظرفیت تولید گازمایع کشور افزایش یافت.



بر این اساس در پالایشگاه شازند تولید گازمایع از 500 تن با افزایشی چهار برابری به حدود 2000 تن در روز افزایش یافته است



پیش بینی می‌شود علاوه بر پالایشگاه شازند، با اجرای طرح های بهینه سازی و بنزین سازی در پالایشگاه نفت لاوان روزانه 200 هزار لیتر، پالایشگاه اصفهان 2.1 مییون لیتر، طرح تثبیت پالایشگاه آبادان 1.5 میلیون لیتر و طرح بنزین‌سازی پالایشگاه اصفهان 400 هزار لیتر به ظرفیت تولید گازمایع کشور افزوده می‌شود.