به گزارش خبرگزاری مهر، 14 بسکتبالیست از 11 استان کشور تمرینات خود را زیر نظر محمد رضا دستیار ، سرمربی تیم ، حبیب قربانلو، مربی تیم و محمد پور مقدم، مربی بدنساز پیگیری می‌کنند و سیدکاظم حسینی نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم خواهد بود.



با برگزاری این تمرینات، ملی پوشان جوان یک گام به رقابتهای جهانی ترکیه نزدیک‌تر می‌شوند. اردوی آتی تیم متصل به اعزام خواهد بود.



پس از برگزاری رقابتهای جهانی ترکیه، تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران در مسابقات پاراآسیایی جوانان مالزی شرکت خواهد کرد.



حسن اسدیایی(ایلام)، امید هادی اطهر (تهران) ، محمد اندایش(خراسان رضوی)، مسلم رستم‌زاده (خوزستان)، مرتضی ابراهیمی (زنجان)، میلاد خردمند (فارس)، محمد محمدنژاد (قم)، محمدحسن سیاری، ابوالفضل شیرین‌آبادی، مرتضی عابدی، میثم پارسا (مرکزی)، علی کریمی (اصفهان)، پیمان یعقوبی(مازندران) و علی تفتیان (یزد) ملی پوشان مدعو به دهمین مرحله تمرینات هستند.



کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان از 21 تا 28 مرداد ماه میزبان تیم بسکتبال با ویلچر جوانان خواهد بود.