خدادادی سرمربی فوتسال استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه باشگاه استقلال، محمد خدادادی با امضای قرارداد رسمی، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال باشگاه استقلال انتخاب شد.

خدادادی دارای مدرک مربیگری سطح A آسیا، بالاترین سطح مربیگری فوتسال در قاره کهن است و سال‌ها در رده‌های مختلف پایه و بزرگسالان فعالیت کرده است.

در کارنامه سرمربی جدید آبی‌پوشان، قهرمانی جام حذفی فوتسال مردان کشور با تیم مقاومت، نایب‌قهرمانی جهان همراه با تیم ملی دانشجویان، قهرمانی لیگ برتر امید و حضور در لیگ‌های برتر و لیگ یک فوتسال با تیم‌های مختلف دیده می‌شود. وی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ نیز به عنوان برترین مربی پایه فوتسال ایران انتخاب شده است.

خدادادی در تمامی رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید سابقه فعالیت و کسب عناوین قهرمانی در همه رده‌های مذکور را در کارنامه دارد. او همچنین در حوزه استعدادیابی و پرورش استعدادهای فوتسال از چهره‌های شناخته‌شده این رشته محسوب می‌شود.

باشگاه استقلال ضمن آرزوی موفقیت برای محمد خدادادی، امیدوار است با بهره‌گیری از دانش، تجربه و سوابق ارزشمند وی، گام‌های موثری در مسیر توسعه و موفقیت فوتسال آبی‌ها برداشته شود.