وزیر جهاد کشاورزی ایران از نمایشگاه عشایر مغولستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت وزیر امور خارجه و همچنین دعوت وزیر کشاورزی مغولستان به این کشور سفر کرده است، در حاشیه هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد (COP۱۷) با حضور در نمایشگاه دستاوردهای عشایر مغولستان، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوامع عشایری این کشور بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دستاوردهای عشایر این کشور، در جریان ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری جوامع عشایری مغولستان قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور در زمینه توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حاشیه این رویداد با وزیر گردشگری مغولستان دیدار و درباره ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه‌های مرتبط با گردشگری کشاورزی، گردشگری روستایی و عشایری، توسعه اقتصادی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی برای ایجاد فرصت‌های جدید همکاری گفت‌وگو کرد.

نوری در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی و عشایری، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و توسعه همکاری‌های مشترک با مغولستان تأکید کرد.

حضور وزیر جهاد کشاورزی در مغولستان در چارچوب رویکرد فعال جمهوری اسلامی ایران برای توسعه دیپلماسی کشاورزی و محیط‌زیستی کشور انجام شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این سفر، موضوعاتی همچون مقابله با بیابان‌زایی و تخریب سرزمین، مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی پایدار، امنیت غذایی، توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، تجارت محصولات کشاورزی و گسترش همکاری‌های دوجانبه در دستور کار رایزنی‌های وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

حضور وزیر جهاد کشاورزی در COP۱۷ همچنین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت پایدار منابع آب و خاک، مقابله با خشکسالی و بیابان‌زایی و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی به جامعه بین‌المللی فراهم می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه‌های خود در مغولستان، ضمن حضور در نشست‌های رسمی COP۱۷ و انجام دیدارهای دوجانبه، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه روابط کشاورزی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاضر در این اجلاس را مورد بررسی قرار خواهد داد.