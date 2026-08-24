بهره برداری از طرح آبرسانی از سد صفارود به شهر رابر و مجتمع مس درآلو

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی از سد صفارود به شهر رابر و مجتمع معدن مس درآلو با هدف تأمین پایدار و باکیفیت آب شرب و صنعتی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تکمیل و فردا سه شنبه ۳ شهریورماه همزمان با هفته دولت و با حضور مقامات کشوری و استانی به بهرهبرداری می رسد.
با این اقدام فاز مهمی از خطوط انتقال آب از سد صفارود رسماً وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
این پروژه که بخشی از کلانپروژه آبرسانی از سد صفارود به شهر کرمان به شمار میرود، با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آب شرب شهر رابر «زادگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» و همچنین رفع نیازهای آبی مجتمع معدنی مس درآلو، به همت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با مبلغی به ارزش روز ۲۷۰۰ میلیارد تومان، اجرایی شده است.
لازم به ذکر است با تداوم حمایتهای همهجانبه مسئولان استانی و ملی و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، سایر فازهای تکمیلی این طرح حیاتی و زیربنایی نیز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل میرسد.
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