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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

ارسال ۳۰ اثر از هنرمندان معلول ایرانی به مسابقه پاراآرت ژاپن

ارسال ۳۰ اثر از هنرمندان معلول ایرانی به مسابقه پاراآرت ژاپن

30 اثر برتر هنرمندان دارای معلولیت کشورمان به ستاد برگزاری مسابقه پاراآرت آسیایی ژاپن ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه نقاشی و خوشنویسی پاراآرت آسیایی ژاپن در سال 2013 با عنوان "عبور هنر فراتر از مرزها و معلولیت‌ها" ویژه هنرمندان دارای معلولیت کشورهای آسیایی برگزار می‌شود.

این رویداد هنری با مشارکت ۲۰ کشور آسیایی با هدف افزایش اعتماد به نفس و خود اتکایی افراد معلول از طریق هنر، ارتقای درک و آگاهی عمومی مرتبط با موضوعات معلولیت و پیشبرد ارتباطات بین‌المللی میان کشورهای آسیایی در حال برگزاری است که طی آن ۸۰ اثر هنرمندان دارای معلولیت آسیایی در نمایشگاهی به همین منظور در شهر توکیو انتخاب خواهند شد.

هنرمندان دارای معلولیت کشورمان پس از هماهنگی مجتمع آموزشی، نیکوکاری رعد با ستاد مرکزی پاراآرت در ژاپن و با پذیرفتن مسئولیت جمع آوری، انتخاب و ارسال آثار امکان حضور موثر در این مسابقه را یافتند. پس از انتخاب آثار نقاشی و خوشنویسی شرکت­ کنندگان در مسابقه پاراآرت آسیایی ژاپن توسط اساتید هنرمند محمد­رضا قادری، مهناز اکبری و صدیقه اکبری، این آثار روز سه شنبه 8 مردادماه به ستاد برگزاری مسابقه ارسال شد.

در میان آثار دریافتی نقاشی­ های چندین هنرمند دیده می­‌شود که به دلیل معلولیت دست­‌ها توسط پا آثار هنری خود را خلق کرده­‌اند. یکی از این هنرمندان از کارآموختگان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد است که علاوه بر عضویت در انجمن نقاشان دارای معلولیت در کشور اسپانیا در کارنامه هنری خود افتخار شاگردی آیدین آغداشلو را دارد.

کد مطلب 2113437

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