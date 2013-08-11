محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تحریمهای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس حقوق بین المللی موجود، هیچ کشور و سازمانی نمی تواند به وضع تحریمهای یکجانبه اقدام کند بلکه فقط شورای امنیت است که می تواند به تحریم علیه کشوری، آنهم با هدف حفط امنیت بین الملل اقدام کند.
وی افزود: برهمین اساس، تحریمهایی که برای مجازت یک دولت دیگر وضع میشود، قابل مشروعیت نیست.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: اگر قائل به وجود این حق برای کشورها باشیم، اولا تحریمهای یک جانبه در تعارض با اصل برابری حاکمیتها قرار دارد و دوم اینکه شاهد یک جانبه گرایی در عرضه بین الملل خواهیم بود.
به گفته بهمنی، منشور ملل متحد تحت اقدامات جمعی را برای تحریم پیش بینی کرده است، ضمن اینکه تحریمهای یک جانبه فقط زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با یادآوری اینکه تحریمهای یک جانبه با حقوق بشر و حقوق بین الملل منافات دارد، تصریح کرد: باید در ماحکم صالح بین الملل در این باره اقدامه دعوی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحریمهای یک جانبه با اصل دولتها در تعارض است و نخبگان چهان نباید در این باره سکوت کنند.
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