سلطانی فر سهم جوانان در وزارت ورزش و جوانان را افزایش دهد

مسعود شفیعی، عضو شورای مرکزی و رئیس کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود مراکز متعدد تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه جوانان و عدم هماهنگی مناسب میان این مراکز را از اصلیترین دلایل ناکامی دولتهای گذشته در امر ساماندهی و رفع مشکلات این قشر دانست.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با بیان این نکته که در سالهای اخیر یکی از جدیترین معضلات حوزه جوانان و ورزش در کشور ما بیبرنامگی و فقدان انضباط و نگرش جامع بوده است اظهار داشت: تعدد مراکز تصمیمگیری و اجرا در عرصه جوانان و نیز روزمرهگی و اقدامات مقطعی و کوتاه مدت در عرصه ورزش مانع از حصول نتایج قابل توجه در این دو عرصه شده است.
وی افزود: در این مقطع باید کسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی میشد که بتواند خلاء تصمیم گیری در این عرصهها را پر کند و اجماع قابل قبولی در میان اهالی فکر و نظر در حوزههای ورزش و جوانان ایجاد کرده و بر اساس آن با قوت و پشتوانه لازم، برای حل معضلات و نابسامانیهای شکل گرفته در سالهای گذشته با استفاده از همه ظرفیتهای موجود گام بردارد.
شفیعی در ادامه با یادآوری مسؤولیتهای سیاسی سلطانیفر افزود: چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورای عالی اطلاع رسانی کشور، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی، از سلطانیفر مدیری مجرب با ارتباطات بسیار قوی سیاسی و اجتماعی مخصوصاً در امور جوانان ساخته است که میتواند به او در جهت ارتقاء ورزش نیز کشور کمک کند.
رئیس کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه گفت: با شناختی که از نزدیک از سلطانیفر دارم مطمئن هستم که وی آشنایی خوبی هم از حوزه ورزش و هم از حوزه جوانان دارند و البته امیدوارم که در برنامههای ایشان نیز انتظارات جامعه جوان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به اینکه در سال 89 و با مطرح شدن بحث ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان این امید به وجود آمده بود که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه جوانان در این وزارتخانه متمرکز شود و آشفتگی موجود در این عرصه از بین برود اظهار داشت: متأسفانه عملکرد سه سال گذشته وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان بسیار ضعیف بوده و باید اذعان داشت که برنده واقعی ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی بوده است.
وی افزود: حداقل انتظار ما از آقای سلطانیفر این است که معاونت سازماندهی امور جوانان را که جایگزین سازمان ملی جوانان شده است به جایگاه واقعی خود بازگرداند هرچند که به اعتقاد ما این پتانسیل وجود دارد که سهم جوانان در وزارت ورزش و جوانان افزایش پیدا کند و یا حتی به صورت وزارت جوانان یا سازمان ملی جوانان احیاء شود.
شفیعی در پایان با بیان اینکه عمده مسایل حوزه ورزش و جوانان در خارج از بدنه دولت و در قالب فدراسیونهای ورزشی و یا سازمانهای غیر دولتی جوانان، قابل تعقیب است اظهار داشت: سبک مدیریتی مشارکت جویانه و تعاملی سلطانیفر میتواند تا حد زیادی موفقیت این وزارتخانه را در راستای ماموریتهای تعریف شده تضمین نماید.
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