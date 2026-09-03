به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر پنجشنبه در جریان سفر مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو به جزیره خارگ، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی جزیره اظهار کرد: انجام این سفر در پی پیگیری‌های استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان بوشهر و مدیر امور برق خارگ صورت گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای رفع مسائل و تقویت زیرساخت‌های برق جزیره باشد.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد مسیرهای پشتیبان برای تأمین انرژی افزود: در راستای مصوبات پدافند غیرعامل، اتصال برق نیروگاه طرح NGL به پایانه‌های نفتی و مجموعه‌های مرتبط با وزارت نیرو، یکی از مطالبات مهم جزیره خارگ است که باید با جدیت از سوی دستگاه‌های متولی دنبال و عملیاتی شود.

بخشدار ویژه جزیره خارگ با بیان اینکه نیروگاه برق شهر از قدمت قابل توجهی برخوردار است، تصریح کرد: استمرار خدمت‌رسانی پایدار در جزیره نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولید برق و ایجاد یک شبکه مطمئن و پایدار است و این موضوع باید در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه انرژی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حسین‌پور ادامه داد: جزیره خارگ به دلیل برخورداری از تأسیسات مهم و راهبردی، نیازمند زیرساخت‌های مطمئن و تاب‌آور در حوزه انرژی است و تقویت ظرفیت تولید برق می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای مردم، پایداری فعالیت‌های حیاتی و صنعتی جزیره را نیز تضمین کند.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان امور برق خارگ، نیروگاه و شبکه توزیع برق قدردانی کرد و گفت: کارکنان صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی و شرایط بحرانی اخیر با تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری، برای حفظ پایداری شبکه برق جزیره تلاش کردند و اجازه ندادند شرایط بحرانی بر روند خدمت‌رسانی به مردم و فعالیت‌های حیاتی خارگ تأثیر بگذارد.

بخشدار ویژه جزیره خارگ خاطرنشان کرد: در شرایطی که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از کشور با محدودیت و قطعی ساعتی برق مواجه است، حفظ پایداری شبکه برق در جزیره خارگ اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است که حاصل تلاش مستمر نیروهای متخصص و عملیاتی در مجموعه‌های تولید، توزیع و مدیریت برق است.

حسین‌پور در ادامه با قدردانی از مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مدیر منطقه و جانشین وی برای همراهی و همکاری با مجموعه دولت، اظهار کرد: هم‌افزایی میان صنعت نفت و دستگاه‌های اجرایی برای جبران کمبود و کسری برق جزیره، اقدامی مؤثر در مسیر حفظ پایداری شبکه است و تداوم این همکاری می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های برق خارگ داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است، از شهروندان جزیره خارگ خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از انرژی برق، مجموعه‌های متولی را در حفظ پایداری شبکه و عبور از دوره‌های اوج مصرف همراهی کنند.

بخشدار ویژه جزیره خارگ در پایان تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، توسعه ظرفیت‌های پشتیبان و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های صنعتی و نفتی، باید به‌عنوان بخشی از برنامه جامع افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی جزیره دنبال شود.