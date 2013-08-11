تبادل آتش میان هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تبادل آتش امروز با شلیک گلوله از سوی نظامیان پاکستانی و زخمی شدن یک نظامی هندی آغاز شد.

هر چند به مدت 10 سال است که میان هند و پاکستان آتش بس برقرار شده، اما با این وجود دو کشور هر از چند گاهی به تبادل آتش با یکدیگر می پردازند که آخرین مورد آن مربوط به هفته گذشته می شود.

سه شنبه هفته گذشته یک خودرو نظامی هند در منطقه مرزی کشمیر منفجر شد که در نتیجه آن پنج نظامی این کشور کشته شدند. دهلی نو پاکستان را مسئول این انفجار معرفی کرده، اما ارتش پاکستان این اتهام را رد کرده است.