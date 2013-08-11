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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

تنشها ادامه دارد؛

تبادل آتش میان هند و پاکستان

تبادل آتش میان هند و پاکستان

نظامیان هند و پاکستان امروز یکشنبه در منطقه مورد مناقشه کشمیر به تبادل آتش پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تبادل آتش امروز با شلیک گلوله از سوی نظامیان پاکستانی و زخمی شدن یک نظامی هندی آغاز شد.

هر چند به مدت 10 سال است که میان هند و پاکستان آتش بس برقرار شده، اما با این وجود دو کشور هر از چند گاهی به تبادل آتش با یکدیگر می پردازند که آخرین مورد آن مربوط به هفته گذشته می شود.

سه شنبه هفته گذشته یک خودرو نظامی هند در منطقه مرزی کشمیر منفجر شد که در نتیجه آن پنج نظامی این کشور کشته شدند. دهلی نو پاکستان را مسئول این انفجار معرفی کرده، اما ارتش پاکستان این اتهام را رد کرده است.

کد مطلب 2113516

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