سایپا میزبان سرخ پوشان پایتخت در البرز/ همه چیز مهیای شروع بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محروم بودن از حق میزبانی آن هم در بازی با پرسپولیس همواره معضلی برای تیم سایپا، هواداران آن تیم و مردم ورزش دوست البرز بوده است. حقی که با وجود صلاحیت و شایستگی به این تیم البرزی داده نمی شد و نهایتا با پیگیری ها و تلاش های مستمر مدیران ورزش استان، محقق شد.

بازی دو تیم سایپای البرز و پرسپولیس تهران راس ساعت 19:25 امروز در ورزشگاه انقلاب کرج در حالی برگزار خواهد شد که بلیط بازی از صبح امروز فروخته می شود.

رئیس اداره کل ورزش و جوانان در اینباره به خبرنگار مهر گفت: برگزاری بازی سایپا با تیم پرطرفداری چون البرز در خارج از استان، باعث ناراحتی اهالی فوتبال استان شده بود که با تلاش مسئولین استان و به خصوص شخص استاندار، موفق شدیم این میزبانی را به طرفداران سایپا هدیه بدهیم.

جوانمردی افزود: ان شاءا... با برگزاری شایسته این بازی، بتوانیم سایر بازی های مهم و حساس لیگ برتر کشور را در ورزشگاه انقلاب کرج میزبانی کنیم.

وی در پایان از شهروندان فهیم البرزی خواست تا با حضوری پرشور در ورزشگاه انقلاب کرج، پشتیبان تیم استانشان باشند و در سایر بازی های خانگی سایپا، با حضوری سراسری ورزشگاه را پر نمایند.

نخستین دیدار این دو در حالی برگزار خواهد شد که یکصد دستگاه اتوبوس در مسیرهای مختلف جهت انتقال هواداران مهیا شده اند و همچنین مسئولیت داخل ورزشگاه را مامورین یگان ویژه برعهده دارند و بیرون ورزشگاه را نیز پلیس راهور و نیروی انتظامی حراست می نمایند.

رئیس هیئت فوتبال البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولین تیم پرسپولیس نگرانی خود را در مورد برگزاری این بازی در ورزشگاه انقلاب ابراز کرده بودند که با به آنان اطمینان خاطر دادیم که از نظر امنیت برای برگزاری این بازی هیچ مشکلی نداریم و احتمالا نگرانی شان بابت ظرفیت ورزشگاه به نسبت تماشاچیان زیادی که از تهران به کرج می آیند و طرفداران کرجی بود، که با تمهیداتی که پیش بینی کرده ایم، ان شاءا... مشکلی پیش نخواهد آمد.

محمود محمودی در مورد بلیط های بازی گفت: با توجه به احتمال حضور تماشاچیان پرشور دو تیم از صبح امروز، بلیط های بازی از ساعت 8 صبح در حال فروخته شدن هستند و قیمت هر بلیط 8 هزار تومان می باشد.

وی افزود: جهت جلوگیری از به وجود آمدن بازار سیاه بلیط، طرفدارانی که بلیط تهیه می کنند بلافاصله وارد ورزشگاه می شوند و اگر از ورزشگاه خارج شوند، اجازه ورود مجدد را ندارند.

محمودی گفت: تمامی امکانات و تجهیزات ورزشگاه و از جمله جایگاه خبرنگاران، جایگاه ویژه و ... آماده است و در مورد شرایط نور ورزشگاه با توجه به برگزاری بازی در شب مشکلی نخواهیم داشت و ظرفیتش را از 600 لوکس به 1200 لوکس افزایش داده ایم.

گفتنی است سرخ پوشان پایتخت، جهت بازی در ورزشگاه 12 هزار نفری انقلاب، از دیروز در منطقه "کردان" کرج در اردویی یکروزه به سرمی برند.

همچنین در حاشیه بازی امروز قرار است از برترین های ورزش استان تقدیر به عمل آید.

امید است طرفداران تیم نارنجی پوش سایپا با استقبالی گرم پذیرای سرخپوشان پایتختی باشند که برای اولین بار به میهمانی البرز آمده اند و با یک بازی جوانمردانه از طرف البرزی ها بدرقه شوند.

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گزارش: جواد کریمی





